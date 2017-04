Meurtre de Jeanine Ponce à Montluçon : deux hommes mis en examen ce mercredi

Trois suspects, déjà mis en cause dans le cadre du double meurtre de retraités et du viol le mois dernier à Montluçon, avaient été extraits de leur cellule et placés en garde à vue pour être entendus sur le décès de Jeanine Ponce le 13 mars dernier. Deux ont été mis en examen ce mercredi soir.

Ces gardes à vue étaient attendues dans le dossier du meurtre de Jeanine Ponce. Le corps de cette Montluçonnaise de 74 ans avait été retrouvé à son domicile de l'avenue de la République le 13 mars.

Trois hommes, dont un mineur, ont donc été extraits lundi de leur cellule de Moulins pour être entendus sur cette affaire. Chacun est déjà incarcéré (détention provisoire) dans le cadre du double meurtre des époux Degl'Innocenti et de l'affaire de viol à Montluçon le mois dernier. Au cours de ces auditions, les suspects se sont longuement exprimés sur les faits.

L'enquête se poursuit

Parmi les trois suspects, Zaki A.T. l'un des premiers interpellés dans cette série de crimes. Pour ce meurtre de l'avenue de la République, il dit avoir été présent sur les lieux du crime mais affirme ne pas avoir participé aux violences entraînant le décès de la retraitée.

Le second "majeur", âgé de 20 ans, n'aurait pas participé à ce crime. Il n'a pas été mis examen.

Enfin le troisième, mineur, pourrait avoir bel et bien participé à ce crime. Il a reconnu les faits en partie. Il a été mis en examen. Il l'est également dans les deux autres affaires.

Ces deux individus ont été mis en examen pour homicide volontaire concomitant à un autre crime (actes de torture et de barbarie), actes de torture et de barbarie, vol en réunion facilité par l'état d'une personne vulnérable.

En fin de journée, tous les trois ont regagné leur cellule de la maison d'arrêt de Moulins où ils sont placés en détention provisoire.

L'enquête est loin d'être terminée. D'autres auditions sont notamment prévues pour comprendre un peu plus comment se sont déroulés ces odieux crimes à Montluçon. Au final, les trois affaires pourraient faire l'objet d'une jonction en un seul et même dossier en fonction des éléments d'enquête obtenus.