Meurtre de Johanna à Mont-de-Marsan : le principal suspect mis en examen, les trois autres hommes sont relâchés

Mont-de-Marsan, France

Les gardes à vue sont terminées pour les quatre suspects dans l'affaire du meurtre de Johanna Blanes. Ils avaient été interpellés jeudi dernier, dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de cette jeune femme de 24 ans, retrouvée tuée et violée dimanche dernier dans un tunnel pour piétons sous la voie ferrée à Saint-Pierre-du-Mont.

Après 48 heures de garde à vue, le principal suspect va donc être mis en examen ce samedi pour meurtre précédé d'un viol. Une information judiciaire a été ouverte par le procureur de Mont-de-Marsan, et cet homme va être présenté à un juge d'instruction.

Cet homme de 32 ans, de nationalité syrienne, est réfugié et il vit dans les Landes depuis 2016. Son ADN a été retrouvé sur le corps de la jeune femme et sur la scène de crime, dans le fameux tunnel piéton entre Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan. Des effets personnels de Johanna Blanes, notamment son téléphone portable, avaient aussi été retrouvés dans l'appartement de cet homme. Pour le moment, il nie les faits.

Plus qu'un seul suspect

Les trois autres hommes ont été relâchés. Tous les trois étaient hébergés à Saint-Pierre-du-Mont dans l'appartement du principal suspect. Mais aucune charge n'est retenue contre eux.

En revanche, ils sont tous les trois étrangers et sans papiers. La préfecture a donc pris des mesures administratives et ils vont être prochainement expulsés.