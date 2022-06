Meurtre de Johanna Blanes : ouverture du procès aux assises de Mont-de-Marsan

Le procès doit durer cinq jours. Dès ce jeudi 2 juin, Hussein Ahmed va être jugé pour le meurtre et le viol de Johanna Blanes. Les faits remontent au 7 juillet 2019, au lendemain de la clôture du festival montois "Arte Flamenco". Le corps sans vie de la jeune femme de 24 ans a été retrouvé dans un tunnel entre Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan.

Dans la nuit de samedi à dimanche, la jeune maman d'un garçon de 19 mois à l'époque, avait quitté une boîte de nuit montoise, le Paradise, et avait pris la direction de son domicile, seule et à pied, comme elle en a l'habitude. Le parquet avait fait savoir que la victime avait été retrouvée dénudée et elle présentait des traces de violences "importantes". Johanna Blanes est morte par "asphyxie mécanique et écrasement au niveau du cou et du thorax". Le meurtre et le viol ont vraisemblablement été commis dans le tunnel où le corps de Johanna a été retrouvé, selon le parquet.

L'ADN confond le principal suspect

Quatre jours après la découverte du corps, les enquêteurs avaient interpellé un homme de 32 ans. Le principal suspect avait été confondu notamment par son ADN, que les enquêteurs ont retrouvé sur et dans le corps de Johanna Blanes et sur la scène de crime. La carte SIM de Johanna Blanes avait été retrouvé dans le portefeuille de l'individu. Ce réfugié syrien arrivé en France en 2016, était connu de la justice après une plainte de sa femme pour violences conjugales.

Dans cette affaire, l'accusé affirme avoir eu une relation sexuelle avec Johanna Blanes mais il nie en bloc le meurtre et le viol. Pour ses avocats, il existe des zones d'ombre dans cette affaire. Ils mettent en avant les ADN retrouvés dans ce fameux tunnel mais aussi les colocataires mis hors de cause très vite dans ce dossier selon la défense.

Du côté de la partie civile, les faits sont au contraire "accablants". Ils mettent aussi en avant les expertises psychologiques de l'accusé. Selon eux, ce profil est semblable "à celui d'un Nordal Lelandais".

Pour les faits de meurtre et de viol, Hussein Ahmed risque la réclusion criminelle à perpétuité.