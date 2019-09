Meurtre de Johanna Blanes : une centaine de personnes réunies à Mont-de-Marsan pour une marche blanche

Cette marche blanche est partie ce samedi soir de la boîte de nuit montoise, le Paradise, et s'est rendue au tunnel piéton où la jeune femme a été tuée en juillet dernier.

Le cortège est parti de la boîte de nuit, le Paradise, et a rejoint le tunnel piéton qui relie Mont-de-Marsan à Saint-Pierre-du-Mont.

Mont-de-Marsan, France

Deux mois jour pour jour après le meurtre de Johanna Blanes, une centaine de personnes étaient réunies pour une marche blanche ce samedi soir à Mont-de-Marsan. Le cortège a retracé le parcours effectué par la jeune femme le soir de sa mort, partant de la boîte de nuit le Paradise, et terminant au tunnel piéton qui sépare Mont-de-Marsan à Saint-Pierre-du-Mont, là où le corps de Johanna Blanes a été retrouvé.

"On veut montrer aux gens que c'est grave ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier Johanna", expliquent avec émotion Claire, Jennifer, Laetitia et Justine, les quatre amies de Johanna à l'origine de cette marche. A l'avant du cortège, elles ont déployé une banderole où on pouvait lire "Johanna assassinée le 7/7/19".

Ne pas oublier

"On ne peut pas l'oublier comme ça, tonnent-elles. On peut très bien se dire que ça aurait pu tomber sur nous. C'est un choc pour tout le monde". Un sentiment partagé par les personnes présentent dans le cortège. Parmi elles, des amis de Johanna bien sûr, mais aussi des anonymes, émus par ce qui s'est passé.

Les participants avaient chacun une rose blanche à la main. © Radio France - Fanette Hourt

"On est une petite ville, un village. Des choses qui se passent comme ça, c'est vraiment choquant", décrit ainsi Patricia. En tant que mère, elle a été bouleversée d'apprendre le sort qui a été réservé à Johanna. "Cela m'a meurtri dans ma chair, et psychologiquement", ajoute-t-elle.

Arrivés au tunnel, les participants ont été invités à respecter une minute de silence. Puis des roses blanches ont été déposées devant la banderole. Enfin, deux lanternes ont symboliquement été lâchées vers le ciel, ses amies lançant tout haut un dernier "Au revoir Johanna".

La banderole a été installée devant le tunnel. © Radio France - Fanette Hourt

Ce dimanche, à 17h, une autre marche blanche est organisée à Toulouse, la ville natale de Johanna. Du côté de l’enquête, une instruction est en cours, et un suspect, un homme de 32 ans, a été mis en examen pour le meurtre et le viol de la jeune femme. Il est en détention provisoire.