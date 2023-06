Meurtre de Juillan : la reconstitution criminelle prévue ce jeudi

La reconstitution criminelle est prévue ce jeudi dans l'affaire du meurtre de Juillan, nous confirme le parquet de Tarbes. Un habitant de Laroin âgé de 40 ans, Max-Paul Broutin, a été retrouvé mort dans une voiture calcinée à Juillan . Les faits se sont déroulés dans la nuit du 20 au 21 novembre 2021. Les pompiers avaient été alertés vers 4h du matin. Trois personnes avaient été mises en examen pour meurtre : un couple et un homme. La victime et eux se connaissaient. Alors que la reconstitution des faits doit avoir lieu, on en sait un peu plus sur les circonstances du drame, le soir du 20 novembre.

Une vente de frigo, puis une dispute

D'après nos informations, Max-Paul Broutin serait arrivé en fin de journée chez ses amis. Il semble qu'il connaissait surtout la femme du couple. Entre eux, il y a eu une vente d'affaires, notamment un frigo, il venait pour récupérer quelques dizaines d'euros.

Au fil de la soirée, ils auraient bu de l'alcool jusqu'à ce que la situation s'envenime. Peut-être parce que dans les échanges entre Max-Paul Broutin et le couple, le Béarnais s'adressait davantage à la femme qu'à son compagnon. L'autopsie avait révélé que Max-Paul Broutin a été tué à l'arme blanche. À cette soirée, il y avait le couple et un autre homme. Le parquet avait précisé qu'ils avaient en partie reconnu les faits. Deux d'entre eux sont connus de la justice. Le corps de Max-Paul avait été mis dans le coffre de la voiture qu'il avait empruntée à ses parents, la voiture avait été incendiée dans un champ à Juillan.