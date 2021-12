Meurtre de Juillan : qui sont les suspects en garde à vue ?

Ce sont les premières interpellations dans le cadre de l'affaire du meurtre survenu près de Tarbes, à Juillan, fin novembre. Trois personnes ont été placées en garde à vue ce mercredi : un couple et un homme, originaires de la région et de l'ouest de la France.

Trois suspects ont été interpellés ce mercredi matin. Il s'agit des premières arrestations dans l'affaire du corps retrouvé dans la voiture calcinée à Juillan, le 21 novembre. La victime est un homme de 40 ans originaire du Béarn, il vivait à Laroin, père d'une adolescente. Les trois personnes arrêtées ont été placées en garde à vue à la compagnie de gendarmerie de Tarbes. D'après les premiers éléments, les suspects ne sont pas bavards. Un est originaire de l'ouest de la France et les deux autres sont originaires de Bigorre.

Quel lien avec la victime ?

Les trois suspects sont entendus pour meurtre et recel de cadavre. L'enjeu est donc de déterminer leur degré d'implication, leur responsabilité dans la mort de l'homme originaire de Laroin et dans le fait de se débarrasser du corps. D'après nos informations, pour l'instant, en garde à vue, ils sont très silencieux. Aux questions "S'agit-il d'un règlement de comptes ?" ou "Est-ce lié à une mauvaise rencontre ?", les enquêteurs répètent qu'aucune hypothèse n'est privilégiée à ce stade.

Des suspects connus de la justice

Parmi les trois personnes interpellées ce mercredi matin, il y a un couple. Un homme et une femme qui ont la quarantaine, installés à Azereix. Elle est d'ici, et ne travaille pas. Quant à lui, il est originaire du Grand Ouest et il alterne chômage et missions d'intérim. C'est une famille recomposée, ils ont quatre enfants dont un bébé. Après leur interpellation, leurs enfants ont été confiés aux services sociaux. Le troisième suspect est un homme qui a un peu moins de 40 ans, un Tarbais qui travaille. D'après nos sources, tous les trois ont déjà eu affaire à la justice. Ce qui n'était pas le cas de la victime, le Béarnais retrouvé mort, originaire de Laroin et dont les parents résident à Poey-de-Lescar.

L'émotion des riverains d'Azereix

Azereix est un village de 900 habitants. Ceux qui vivent rue de la fontaine sont encore remués par les récents événements. Les gendarmes sont intervenus vers 6h du matin pour arrêter un couple que les riverains connaissaient peu pour ne pas dire pas : "On ne les connaît pas parce que ce sont des foyers où un jour on voit sept ou huit voitures le long du chemin, le lendemain on en voit deux, c'est habité en permanence" raconte un voisin. Des logements particuliers dit sa compagne : "C'est plein de locataires, c'est en permanence des remplacements, tantôt vous trouvez des meubles devant la porte. Ce sont des gens un peu spéciaux."

La voisine qui vit en face de l'immeuble où ont eu lieu les interpellations pensait souvent au meurtre de Juillan : "C'est triste, j'en ai eu les larmes aux yeux pour la famille. On ne tue pas quelqu'un, il était bien jeune." Le Béarnais décédé avait 40 ans et était le père d'une adolescente.