Meurtre de Justine Vayrac : le suspect a été transféré à la prison de Périgueux

Lucas L., le jeune agriculteur de 21 ans soupçonné du viol, de la séquestration et du meurtre de Justine Vayrac après une soirée en boite de nuit à Brive, est en prison en Dordogne. C'est ce que confirment plusieurs sources à France Bleu Périgord ce mercredi 9 novembre. Selon nos informations, il a été transféré à la maison d'arrêt de Périgueux à la toute fin du mois d'octobre, quelques jours seulement après sa mise en examen par un juge d'instruction de Limoges.

Le jeune homme y effectue sa détention provisoire, en attendant les résultats de l'enquête judiciaire. Mais pourquoi à Périgueux, plutôt qu'en Haute-Vienne ou en Corrèze ? Lucas L. est ce qu'on appelle un "médiatique", dans le jargon des surveillants de prison. Un détenu dont le visage s'est affiché dans tous les journaux du pays. Le jeune agriculteur est soupçonné d'un crime qui a frappé l'opinion, il faut le protéger des autres détenus qui pourraient s'en prendre à lui et pour ça, il est à l'isolement en permanence.

Un gardien passe toutes les heures le surveiller

Il faut aussi le protéger de lui-même . Un gardien passe toutes les heures, pour vérfier qu'il n'attente pas à sa propre santé. La ville de Tulle dispose d'une maison d'arrêt, mais elle est plus petite et n'a pas forcément les effectifs pour mettre en place un tel dispositif de surveillance pour un seul détenu. D'autres détenus pourraient aussi le connaître plus facilement là-bas. Quant à la maison d'arrêt de Limoges, la surpopulation carcérale y est plus importante qu'à Périgueux.

L'enquête sur le viol et le meurtre de Justine Vayrac est loin d'être terminée, même si Lucas L. a reconnu le meurtre a minima, affirmant lui avoir donné un coup de poing, alors que l'autopsie montre que la jeune femme est morte étranglée . Les enquêteurs attendent aussi le résultat des analyses toxicologiques pour savoir si la jeune femme a été droguée lors de la soirée. En attendant ses convocations devant le juge d'instruction, le jeune suspect vit dans quelques mètres carrés.