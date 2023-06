Meurtre de Karine Esquivillon en Vendée : une marche blanche organisée le 1er juillet à Maché

Une marche blanche en hommage à Karine Esquivillon, retrouvée morte dans la nuit de jeudi à vendredi dernier dans le bois Gordeau près de Challans en Vendée, se tiendra le samedi 1er juillet, 15 jours après les aveux de son mari, Michel Pialle, qui a reconnu avoir tué sa femme . Il a été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué.

Des fleurs et des bougies

Le rassemblement aura lieu à partir de 14h "à la demande de la famille ", précise le maire de Maché, commune de 1.800 habitants, Frédéric Rager. " On va se charger de l'organisation, car on craint un afflux important, compte tenu de la médiatisation de cette affaire ", a-t-il ajouté. La marche blanche doit partir de Malnoue, le lieu-dit où vivait Karine Esquivillon, pour rejoindre le centre bourg de Maché et l'église, où il y aura un dépôt de fleurs et de bougies.

Les obsèques de Karine Esquivillon seront célébrées auparavant en région parisienne dans la stricte intimité familiale. La date reste indéterminée, car la famille n'a pas encore pu récupérer le corps examiné à l'institut médico-légal de Nantes.

Des aveux tardifs

À la fin de sa garde à vue, vendredi 16 juin au matin, Michel Pialle a mené les enquêteurs jusqu'au bois Gordeau, situé à une quinzaine de kilomètres de son domicile, où se trouvait le corps de son épouse, 54 ans. Le 27 mars dernier, cette mère de cinq enfants avait disparu sans laisser de traces. Un téléphone avait été découvert deux semaines plus tard dans un fossé de la commune, dépourvu de carte SIM mais encore chargé.

Un appel à témoins avait finalement été lancé le 9 mai dernier par les gendarmes pour tenter de retrouver Karine Esquivillon, assez peu connue dans sa commune. Tireur sportif possédant plusieurs armes à feu, Michel Pialle a reconnu aux gendarmes "avoir tué son épouse le 27 mars 2023 d'un coup de carabine", un coup "parti accidentellement", selon lui.