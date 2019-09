Meurtre de Kévin à Mourmelon : la confrontation des deux suspects sur les lieux du crime

Mourmelon-le-Grand, France

Un peu plus d'un an après le meurtre de Kévin Chavatte à Mourmelon-le-Grand, c'est une étape importante qui a été franchie dans le dossier ce lundi 9 septembre. Une reconstitution du meurtre a eu lieu dans le parc où s'est déroulé le drame le 2 juin 2018. Ce jour là en plein après-midi, un fils de militaire âgé de 17 ans, Kévin Chavatte, avait été retrouvé mort, victime d'une vingtaine de coups de couteau. C'est sa petite amie qui avait donné l'alerte, évoquant une agression, avant d'être finalement arrêtée. L'ex petite amie de Kevin Chavatte O., et un autre adolescent âgé de 17 ans A., ont été mis en examen pour assassinat.

Il dit ne plus se souvenir du moment précis de l'échange des coups -- l'avocate des parents de Kévin

Avec ses trois avocats, la jeune femme est arrivée libre ce lundi sur les lieux, car elle a été remise en liberté en juin dernier suite à un vice de procédure. Tandis que l'auteur présumé des coups de couteau est arrivé dans le véhicule de l'administration pénitentiaire. La reconstitution, en présence de la juge d'instruction en charge du dossier, a duré près de 5 heures dans le parc qui porte désormais le nom de Kévin Chavatte."Chacun campe sur sa version", a estimé Maître Fanny Quentin, l'avocate des parents de Kévin Chavatte.

A. a toujours expliqué qu'il avait agi sur demande de la jeune femme, tandis que l'ex petite amie de Kévin Chavatte nie être la commanditaire du meurtre. "J'ai trouvé mademoiselle O. fuyante sur certaines réponses quand elle paraissait en difficultés, et lui a collaboré dans le sens où pour une partie des faits, il a bien voulu indiquer ce qui s'était passé : il dit ne plus se souvenir du moment précis de l'échange des coups et il n'a souhaité en aucun cas les gestes qu'il avait fait ce jour là", raconte Maître Fanny Quentin.

C'est à proximité de ce banc, que le corps de Kévin a été retrouvé le 2 juin 2018. © Radio France - Sophie Constanzer

5 heures de reconstitution dans le parc qui porte le nom de Kévin Chavatte

Et si les parents de la victime n'ont pas souhaité faire de commentaire à la sortie, ils ont assisté à la totalité de la reconstitution dans le parc. "Ils savaient bien les positions de l'un et de l'autre et connaissant les personnalités de chacun des mis en examen, ils s'attendaient pas spécialement à ce que la vérité apparaisse aujourd'hui. En tout cas, ils ont été présents pendant toute la durée de la reconstitution, ce qui est une période incroyable... on attend la suite maintenant", souligne Maître Fanny Quentin, l'avocate des parents.

La suite c'est notamment la Cour de cassation qui a été saisie par l'avocate des parents et doit se prononcer sur la remise en liberté sous contrôle judiciaire de la jeune femme, O. Une remise en liberté que vivent toujours très mal les parents et les proches de Kévin Chavatte. Mais aussi ceux qui ont lancé une pétition contre les vices de procédures en juin dernier.

Le parc a été renommé du nom de la victime Kévin Chavatte. © Radio France - Sophie Constanzer

La pétition relancée à Mourmelon-le-Grand ?

Depuis le meurtre le 2 juin 2018, la vie "doit continuer" selon les habitants mais l'émotion est toujours grande. "Le crime a eu lieu en plein milieu du parc, on y passe forcément", confie l'un d'eux. Andrée, l'une des habitantes qui a lancé en juin la pétition pour protester contre l'erreur de procédure, confie vouloir relancer la pétition qui a récolté plus de 3.600 signatures. Comme beaucoup à Mourmelon, elle croit à cette thèse : un meurtre prémédité par la jeune femme, O. Si la préméditation est retenue, les deux mis en examen risquent 30 ans de réclusion criminelle.