Meurtre de Kylian à Carantec : 15 ans de prison requis contre le principal accusé

Le procès des accusés du meurtre de Kylian Klising, tué à Carantec en 2021, touche à sa fin aux assises de Quimper. La matinée est consacrée aux réquisitions et aux plaidoiries. Au terme d'une heure de réquisitions, l'avocate générale a demandé une condamnation à 15 ans de prison ferme contre le principal accusé, Ryan Bérichel

"L'intention de tuer ne fait aucun doute"

Après avoir fait le procès du trafic de drogue, "une lèpre qui gangrène les zones rurales comme les villes", l’avocate générale a démontré pendant près d’une heure que l’intention de tuer ne faisait aucun doute. Et elle l’a répété à plusieurs reprises : "Il en faut de la force, de la colère et de la rage pour donner autant de coups de couteau". Au moins six, dont l’un dans le cou jusqu’à la garde, et un autre dans l’abdomen, remonté jusqu’au cœur.

Un "acharnement même quand la victime tentait de fuir". Ryan Bérichel a visé des "zones vitales", avec une arme qu’il savait mortelle. Il l’avait d’ailleurs achetée pour se défendre, rappelle-t-elle. Cette arme, Ryan Bérichel l'a sortie dès le début de l’altercation avec Kylian. Elle décrit un accusé impulsif, "remonté à bloc" pendant toute une traque, et voulant pour l’avocate générale, montrer sa valeur à des amis trafiquants. À l’annonce des réquisitions, Ryan Bérichel s’est contenté de secouer la tête.

Son avocat, Me Vincent Le Luyer doit lui plaider la requalification des faits en "violence avec arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner".

Un an et trois ans contre les deux autres accusés

Pour Nadège Bérichel, la mère du principal accusé, poursuivie pour destruction de preuves dans cette affaire, l'avocate général a requis un an de prison avec sursis. Pour le troisième accusé, Anthony Pereira, lui poursuivit pour violence avec arme, elle a demandé trois ans de prison dont un avec sursis, avec mandat de dépôt.