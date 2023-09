Procès du meurtre de Kylian à Carantec : le principal accusé livre ses premières explications

Le procès doit durer quatre jours. Depuis ce mardi 5 septembre, trois personnes impliquées dans la mort du jeune Kylian comparaissent devant les assises du Finistère, à Quimper. Cette première journée a été consacrée au déroulé des faits et aux premières déclarations des accusés.

Un passif entre la victime et l'un des agresseurs

Le 21 juin 2021, venus à Carantec vérifier l'adresse d'un ami de la victime, Ryan Bérichel, Anthony Pereira et leur ami Owen S. (mineur au moment des faits et jugé ultérieurement) tombent nez à nez avec Kylian, avec qui Anthony Pereira entretient un différend à la suite d'un vol supposé. Après une première altercation verbale, les trois jeunes hommes suivent la victime, avant qu'une bagarre n'éclate. Selon l'accusation, Anthony Pereira lui tire dessus à l'aide d'un pistolet air soft, tandis que Ryan Bérichel sort un couteau et poignarde le jeune homme, le touchant notamment au coeur. Les trois jeunes hommes quittent les lieux, laissant Kylian tituber pendant presque 100m avant de s'écrouler, mort.

Si Anthony Perreira, poursuivi pour violences, connaissait la victime avec qui il avait un passif, les raisons du geste de Ryan Bérichel restent floues, car il assure ne pas avoir su qui était Kylian.

Il dit avoir seulement "accompagné ses amis", Anthony Pereira et Owen S., eux-mêmes envoyés sur place par Yan B., un dealer de Saint-Pol-de-Léon, qui affirme s'être fait voler des stupéfiants et de l'argent chez lui quelques mois plus tôt. Ce dernier soupçonnait un certain Rodolphe, ami de la victime, d'être l'auteur du vol, mais avait donné comme consigne de ne pas user de violence, affirment les co-accusés. Yan B. avait été d'ailleurs initialement mis en examen pour complicité de meurtre, avant de bénéficier d'un non-lieu.

"Quand j’ai sorti mon couteau, je pensais qu’il partirait en courant"

Au moment de s'expliquer sur les faits qui se sont déroulés le 21 juin 2021, Ryan Bérichel demande à présenter ses excuses à la famille de Kylian, venue nombreuse assister au procès. "Je n'ai jamais voulu ça, je ne pourrais pas m'excuser assez, je suis désolée."

Pendant des heures, Ryan Bérichel nie avoir eu connaissance de la raison pour laquelle ses deux acolytes avaient voulu venir à Carantec, quand bien même il reconnait avoir traqué le jeune homme dans la station balnéaire avec ses deux compères.

Pendant des heures, il assure qu'il ne connaissait pas Kylian, qu'il ne connaissait pas le passif qu'il y avait entre ce dernier et Anthony, "son frère". Il raconte la première rencontre avec Kylian, devant le bureau de tabac, rencontre d'à peine 18 secondes selon des images de vidéosurveillance. Il raconte aussi les essais du pistolet d'airsoft sur la plage de Carantec, puis la "traque" dans les rues de la station balnéaire et la confrontation avec Kylian. "Tu me reconnais pas ?" lance son ami Anthony avant de mettre Kylian en joue avec le pistolet. "J'ai sorti mon couteau. J'ai pensé qu'il partirait en courant." Mais ce n'est pas comme ça que les choses ont tourné. Kylian ne recule pas.

Et Ryan Bérichel répète qu'il n'a pas voulu tuer Kylian."Je ne voulais pas le blesser. Je ne pensais pas pouvoir faire quelque chose de grave avec ce couteau, avec sa petite lame." Un couteau acheté 4,99 euros un mois plus tôt sur internet pour "couper ses repas de midi" affirme-t-il à la barre.

Six coups de couteau en 30 secondes

Quand la cour l'interroge sur le déroulé de la bagarre, les déclarations de l'accusé principal sont plus confuses. Il dit ne pas se souvenir du nombre de coups de couteau, leur placement. "Je me souviens pas", répète-t-il. "Je me souviens pas avoir vu du sang, je me rappelle seulement d'un seul coup."

Pourtant, ce sont au moins six coups de couteau qui ont été assénés en 30 secondes rappelle l’avocat des parties civiles. Avec l’avocate générale, il fustige les trous de mémoire, l’insouciance et parfois l’inconséquence de l’accusé qui finit par reconnaitre que, "oui", il savait qu’il y aurait "règlement de compte".

Un échange suivi avec attention par la famille de Kylian. Une famille très éprouvée par cette première journée.

Beaucoup sont sortis en larmes au moment où des photos de la scène du crime, et du corps du jeune homme, ont été projetées dans la salle.

Gros fumeur de cannabis

Quant à la personnalité de Ryan Bérichel, elle est à l'image de ses réponses. Confuse. Gros fumeur de cannabis, "jusqu'à 20 joints par jour" de son propre aveu, il était déscolarisé depuis de nombreuses années. Ryan Bérichel est décrit d'un niveau intellectuel "faible" par les experts psychiatriques, psychopatique mais sans tendance antisocial. Le jeune homme avait pour projet professionnel d'ouvrir une boutique de bangs (pipes à eau pour fumer du cannabis) en Espagne avec sa mère, Nadège Bérichel, avec qui il entretient une relation fusionnelle.

Elle se décrit elle-même décrite comme "hyper protectrice", "mère, copine et confidente". "Moi j'abusais des médicaments, lui du cannabis. On avait chacun notre drogue", a-t-elle déclaré à la barre. Coaccusée, elle est poursuivie pour s'être débarrassé des vêtements de son fils et de l'arme du crime.

Le troisième agresseur, grand absent de ce procès

Cette journée a également été marquée par une absence, celle d'Owen S., le troisième membre du trio qui s'est battu avec Kylian. Mineur au moment des faits, il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger, et doit comparaitre devant le tribunal pour enfants en novembre. Dans ce procès, ce "bon ami" de l'accusé principal est convoqué en tant que témoin mais personne ne semble savoir où il est.

Une absence que regrettent les avocats des différentes parties, parties civiles comme défense. "C'est le troisième membre de cette expédition", souligne l'un des avocats de la défense, même si lui comme ses confrères considèrent que son absence ne devrait pas porter préjudice au déroulé du procès. "On a ses dépositions", rappelle Maitre Rajjou. Un mandat d'amener a été demandé par la cour, même s'il n'y a pas de certitude de voir Owen S. se présenter devant elle.