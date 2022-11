Mort de l'inspecteur du fisc : des agents font des contrôles à l'extérieur "avec la peur au ventre" à Toulouse

Un hommage sera rendu ce mercredi partout en France à l 'agent du fisc tué lundi lors d'un contrôle chez un brocanteur . L'homme de 46 ans, qui avait séquestré la victime et une collègue, s'est ensuite donné la mort par arme à feu.

Un drame qui a provoqué une vive émotion chez les syndicats et les autorités. "Nous avons le cœur brisé" et "le cœur révolté", "il est révoltant qu'un serviteur de l'Etat, de la République, des Français puisse être (...) tué parce qu'il fait son travail", a déclaré Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.

Rassemblement et minute de silence

Et dans les bureaux de la DGFIP, partout autour de Toulouse, des rassemblements et des minutes de silence ont été observées dès mardi. C'était le cas notamment au pôle du contrôle fiscal à Rangueil à midi pile. Un rassemblement est à nouveau prévu ce mercredi dans le Tarn pour tous les salariés de la direction générale des finances publiques.

Si tous les syndicats soulignent le caractère exceptionnel du meurtre qui a eu lieu dans le Pas-de-Calais, tous insistent également sur les incivilités qui montent. La preuve dit Yves Peyras de Solidaires Finances Publiques en Haute-Garonne, depuis la crise du Covid, il faut des vigiles dans tous les sites recevant du public. "On a de plus en plus de conflits qui se généralisent. La plupart du temps, ce sont plutôt des conflits verbaux, des agressions, des insultes. Depuis l'épisode Covid, malheureusement, on est confronté à cette agressivité permanente. Aujourd'hui, une des situations que nous on qualifie d'échec, c'est la présence obligatoire de vigiles. Il y a encore trois ans, on n'avait pas besoin, mais c'est devenu indispensable. Actuellement, vous en avez dans tous les hôtels des finances qui ont des accueils ouverts sur Toulouse, c'est le cas à Rangueil, Balma, la cité administrative du Mirail mais aussi à Colomiers, Muret, Saint-Gaudens. On est obligé de faire avec parce que les incivilités sont de plus en plus monnaie courante. Les gens ne se rendent plus compte de l'utilité d'une administration fiscale."

"Les gens se disent, je ne risque pas grand-chose à m'en prendre à un fonctionnaire."

Daniel Authier de la CGT Finances Publiques 31 insiste : il y a des incidents toujours plus nombreux. "À tous les niveaux de l'accueil et de la réception du public notamment, on a des incivilités qui montent, on sent pointer le fait qu'on ne soit plus respecté. Un peu comme peut-être les instituteurs dans leur classe ou les policiers dans la rue. Comme si les gens se disaient -je ne risque pas grand-chose à m'en prendre à un fonctionnaire-. Et donc, de fait, ça nous met en danger, notamment dans le cadre des vérifications qui se déroulent à l'extérieur. Il y a une collègue qui nous a dit ce matin - quand je vais sur le terrain, j'ai la boule au ventre, je gare la voiture à 700 mètres du lieu où je vais faire la vérification pour ne pas être repérée. Je fais très attention quand je vais seule. Alors que la préconisation de l'administration, avec les suppressions d'emplois, c'est de pouvoir y aller seul."

Fausses plaques et pseudonymes

Selon le ministère des Finances, la victime était présente aux côtés de sa collègue pour des raisons de sécurité, les déplacements en binôme n'ayant lieu qu'en cas de risque ou sur les dossiers complexes.

Et parmi les mesures que demandent les syndicats : l'anonymisation qui permettrait aux agents de ne pas signer leur courrier avec leur "vrai nom". Ils demandent aussi de fausses plaques pour ne pas pouvoir être retrouvé par les contribuables récalcitrants.