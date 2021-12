Meurtre de l'Hôtel de Ville à Rouen, le Parquet fait appel du jugement du Tribunal pour enfant

Le Parquet de Rouen fait appel du jugement du Tribunal pour enfant qui a condamné un jeune homme de 17 ans à 12 ans de réclusion criminelle le 27 novembre 2021. L'adolescent a été reconnu coupable du meurtre d'Olivier Quenault. Cet homme de 47 ans, qui rentrait chez lui après son travail, avait été sauvagement roué de coups, défiguré par cette violente agression et laissé agonisant dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Rouen en septembre 2019.

L'avocat de la famille de la victime avait enjoint le Parquet à faire appel de cette décision qu'il jugeait trop clémente au regard de la sauvagerie de ce meurtre et alors que le Ministère public avait requis 18 ans de réclusion. Maître Fabien Picchiotino a donc jugé cette décision du Parquet "juste et sage". Le prévenu sera donc jugé une deuxième fois. Trois autres personnes seront jugées dans cette affaire. Un autre mineur, âgé de 17 ans à l'époque des faits, qui comparaitra devant la Cour d'assises des mineurs, et deux autres jeunes majeurs moins impliqués qui seront jugés devant le tribunal correctionnel de Rouen.