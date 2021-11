Meurtre de l'Hôtel de Ville à Rouen : un jeune de 17 ans condamné à 12 ans de réclusion criminelle

Le tribunal pour enfant a condamné un jeune homme de 17 ans à 12 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Olivier Quenault en septembre 2019. L'homme de 47 ans avait été sauvagement roué de coups et laissant nu et agonisant dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Rouen.

Le tribunal pour enfants a condamné ce vendredi soir un mineur de 17 ans a 12 ans de réclusion criminelle, pour le meurtre d'Olivier Quenault en septembre 2019. Lhomme âgé de 47 ans rentrait chez lui après le travail. Il avait été agressé par une bande de quatre jeunes puis roué de coups et laissé nu et agonisant dans les jardins de l'Hôtel de Ville de Rouen. Un meurtre gratuit et d'une très grande violence, pour lequel quatre personnes, deux mineurs et deux jeunes majeurs, ont été interpellées. C'est le premier procès qui se tenait dans cette affaire. Un procès à huis clos compte tenu de l'âge du prévenu.

La procureure avait requis 18 ans de réclusion criminelle, mais le tribunal a jugé en deçà, et condamné le prévenu (qui avait 15 ans au moment des faits) à 12 ans de réclusion, une peine assortie d'un suivi socio judiciaire de cinq ans, d'une injonction de soins et d'une obligation d'indemniser la famille. Une peine "juste" estime l'avocat de la défense, au regard de l'âge du prévenu et des regrets qu'il a formulés selon Maître Laura Kalfon. Ce n'est pas l'avis de la famille ni de son avocat Fabien Picchiotino, qui juge cette peine trop faible au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu. L'avocat de la famille espère que le Parquet fera appel de ce jugement. Il a 10 jours pour le faire. Le condamné, lui, a déjà fait dire par son avocate qu'il ne ferait pas appel.

Un autre mineur doit être jugé bientôt pour les mêmes faits par la cour d'assises des mineurs. Deux autres jeunes , majeurs et moins impliqués dans cette expédition punitive où un couple et un autre homme seul avaient été agressés par la bande, seront jugés par le tribunal correctionnel.