Meurtre de "l'inconnue du Frasnois" : ce que l'on sait de l'accusé, jugé devant la cour d'assises du Doubs

Alexandre Verdure comparaît devant le cour d'assises du Doubs à Besançon, à partir de ce mercredi, pour le meurtre de "l'inconnue du Frasnois", cette prostituée roumaine de 18 ans retrouvée morte, dénudée, dans un bois près des Cascades du Hérisson le 15 décembre 2016. Il a fallu près d'un an aux enquêteurs pour identifier la victime et confondre le meurtrier présumé. Mais depuis le début, il nie avoir tué la jeune femme.

Un "monsieur tout-le-monde"

Âgé de 30 ans au moment du crime, Alexandre Verdure est un travailleur frontalier sans histoire. Il habite à Mouthe, vit en concubinage avec sa compagne et leur petit garçon. Il travaille comme agent de sécurité à Lausanne, en Suisse, est aussi gendarme réserviste, et n'a jamais eu affaire avec la justice, son casier judiciaire est vierge :"c'est monsieur tout-le-monde" confie son avocate, Me Emmanuelle Huot.

Pourtant, cet homme se retrouve dans le box des accusés pour un meurtre sordide et d'une extrême violence. La victime, Mihaela Miloiu, a reçu 26 coups de couteau et a été tuée par de nombreux coups portés au visage qui l'ont défigurée.

Il a changé de version

Blessé la nuit du crime, Alexandre Verdure a d'abord expliqué aux médecins de l'hôpital avoir percuté un chevreuil sur la route, avoir voulu l'achever avec son couteau et s'être coupé à la main. Au cours de l'enquête, face aux preuves, il change de version. Il reconnaît finalement avoir transporté le corps, mais sous la contrainte de deux proxénètes. Ces agresseurs seraient intervenus pendant le rapport sexuel tarifié, dehors et en pleine nuit, auraient tué la prostituée et ordonné à Alexandre Verdure de se débarrasser du corps, en le menaçant, lui et sa famille, s'il ne s'exécutait pas.

Le lieu de la découverte du corps, au Frasnois (Jura). © Maxppp - Benoit Faivret

L'accusé maintient toujours cette version mais ne livre aucun indice permettant d'identifier ces agresseurs. L'enquête minutieuse, menée en Suisse et en Roumanie, n'a pas permis de confondre d'autres personnes, notamment dans le réseau de proxénétisme.

Un homme dangereux, selon les psychiatres

Ce qui est inquiétant, c'est le portrait dressé par les psychiatres et psychologues qui l'ont rencontré. Selon nos informations, ces experts décrivent un homme extrêmement dangereux, qui porte en lui une violence forte, surtout dans une situation d'échec. Il ne contrôle pas ses pulsions et ne fait preuve d'aucune empathie pour les autres, ni la victime ni sa propre famille, d'après ces professionnels. Ils s'accordent tous à dire que le risque de récidive est élevé.

Alors Alexandre Verdure est-il vraiment un "monsieur tout-le-monde" embarqué malgré lui dans une affaire sordide ou est-il l'auteur de ce meurtre horrible et un criminel en puissance? Devant la cour d'assises, l'accusé "veut mettre en évidence les doutes et incohérences qui n'ont pas été relevés pendant l'instruction" selon son avocate Me Emmanuelle Huot. Les parents de la victime, qui seront absents au procès, espèrent eux "savoir pourquoi leur fille a été tuée" selon leur avocat Me Jean-Marc Florand.