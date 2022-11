Meurtre de l'inspecteur des impôts : la douleur ravivée du mari de l'inspectrice du travail tuée en Dordogne

"Tout de suite, je suis revenu dix-huit ans en arrière", souffle Gilles Trémouille. Le 2 septembre 2004, Daniel Buffière et Sylvie Trémouille, deux inspecteurs du travail, étaient tués par un agriculteur lors d'une inspection dans une ferme à Saussignac en Dordogne. Vingt ans après, le meurtre d'un inspecteur des impôts lors d'un contrôle fiscal dans le Pas-de-Calais ce lundi résonne terriblement pour Gilles Trémouille, le mari de l'inspectrice tuée.

Accomplir une mission de service public

"J'ai pensé tout de suite aux familles, aux collègues, aux amis. Je sais pertinemment ce qu'ils vivent aujourd'hui", témoigne le policier municipal. A l'époque, le meurtrier de son épouse et de Daniel Buffière avait été condamné à 30 ans de prison par la cour d'assises de la Dordogne. Il est mort en prison. "On s'en est sortis parce que on a pensé surtout aux disparus. A l'honneur qu'ils avaient d'en faire leur métier. A la dignité qu'ils mettaient à chaque instant, d'accomplir une mission de service public. Il a fallu rester sur le fil de l'honneur et de la dignité", ajoute-t-il.

"C'est le moment de pleurer ceux qui sont partis"

Aujourd'hui Gilles Trémouille pense beaucoup à l'entourage de cet inspecteur des impôts de 43 ans. Il a été tué à coup de couteau par un homme qui s'est suicidé. "Je leur apporte mon soutien plein et entier. J'ai envie de leur dire que d'ici quelques temps ils verront qu'ils ont malgré tout un avenir", promet-il. Il pense aussi à la contrôleuse qui a été séquestrée. "C'est le moment du recueillement, et le moment de pleurer ceux qui sont partis", conclut le policier.

Partout en France, des minutes de silence ont été observées cet après-midi en hommage à l'agent du fisc tué dans le Pas-de-Calais. A Périgueux, 80 agents du centre des impôts se sont regroupés dans les locaux du centre des finances publiques.