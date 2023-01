Meurtre de la Bordelaise Alicia Faye en Guyane : l'enquête au point mort, ses parents se sentent "abandonnés"

Presque deux ans après la mort de la Bordelaise en Guyane, tuée d'une balle dans la tête, l'enquête n'avance plus. Ce mercredi 11 janvier, ses parents et leur avocat pointent du doigt le manque cruel de moyens de la Justice : depuis plus de trois mois, il n'y a plus de juge en charge du dossier.

Les parents d'Alicia Faye, devant chez eux, dans l'agglomération bordelaise. © Radio France - Paul Sertillanges Depuis le 13 mars 2021, les parents d'Alicia Faye souffrent : leur fille a été tuée d'une balle dans la tête - sur fond d'une affaire de trafic de drogue . À la tristesse s'est ajoutée la colère envers la Justice française : depuis octobre, l'enquête n'avance plus car il n'y a plus de juge en charge du dossier. En tout, 17 personnes sont mises en examen dans cette affaire, dont une dizaine sont en détention provisoire. ⓘ Publicité Une attente insupportable pour le couple Bernard et Jacqueline Faye ne veulent pas entendre parler de deuil. Partout, dans leur maison bordelaise, le souvenir d'Alicia est présent : dans le jardin, sur la porte d'entrée, dans le salon, la cuisine... partout, des images de leur fille décédée. "Ça nous permet de supporter", confie le retraité. "Le soir, on allume des bougies pour la faire revivre", ajoute Jacqueline. La salle à manger est entièrement dédiée à la mémoire d'Alicia. © Radio France - Paul Sertillanges "Mon idée, c'était d'aller la rejoindre, sanglote-t-elle. Je n'avais que ça en tête, rejoindre ma fille parce qu'elle me manque terriblement. Je vais la voir presque tous les jours sur sa tombe. Heureusement que j'ai mon mari aussi qui est très fort." Ce dernier promet : "Moi, je ne vais pas les baisser, les bras". "Je suis en colère, je ne perds pas confiance mais ça devient compliquer de croire que ça va avancer", lâche Bernard. En octobre, la juge d'instruction en charge du dossier s'est mise en arrêt maladie. Depuis, personne ne l'a remplacée donc l'enquête n'avance pas. loading Dépité, le Girondin va même jusqu'à mettre la main à la pâte et étudie le dossier d'instruction. "5 à 7.000 pages de dossier, explique-t-il. Je travaille dessus, je demande des actes, des investigations sur des choses qui n'ont pas été poussées, comme des retours d'ADN par exemple. Je fais comme Maître Beulque, sauf que lui, c'est son métier." "La Justice en Guyane, quasiment en état de mort cérébrale." Maître Mickaël Beulque, l'avocat du couple, pointe du doigt le manque cruel de moyens de la Justice en Guyane. "Ça n'est pas un problème de magistrat, c'est un problème de système, affirme-t-il. La Justice en Guyane, elle est, pour moi, quasiment en état de mort cérébrale." Au-delà du non-remplacement de la magistrate, selon lui, cette affaire aurait mérité plusieurs juges d'instruction, de part sa complexité. L'avocat a saisi, ce lundi 9 janvier, le président de la chambre d'instruction pour lui demander de poursuivre l'enquête avec plusieurs auditions de suspects et, en tout, une quinzaine de confrontations de leurs versions des faits. "Certaines sont contradictoires", précise-t-il. loading La principale crainte des parents, désormais, c'est des remises en liberté parmi la dizaine de suspects en détention provisoire. "Ce qui serait inadmissible, réagit Maître Beulque, mais actuellement le temps court pour les mis en examen. On se prend demande de remise en liberté sur demande de remise en liberté."