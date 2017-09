Meurtre de la jeune femme enceinte d'Ustaritz: le suspect mis en examen et incarcéré

Principal suspect du meurtre et du viol d'une étudiante enceinte à Ustaritz le 13 septembre dernier, le SDF arrêté dimanche a été déféré devant le parquet de Bayonne. L'homme qui reconnait les faits a été mis en examen pour "homicide volontaire et viol sur personne vulnérable" puis incarcéré.

Le meurtrier présumé d'Elodie Massé a été mis en examen et écroué dans une cellule de la maison d’arrêt de Bayonne. Le marginal de 38 ans, arrêté dimanche à Boucau, a été déféré devant le parquet puis mis en examen pour " homicide volontaire et viol sur personne vulnérable". L'individu est poursuivi pour le meurtre de la jeune étudiante infirmerie de 23 ans dans la maison que sa mère louait à Ustaritz. Son corps ligoté et bâillonné avait été découvert par son compagnon mercredi soir.

Le suspect reconnait les faits

Apres 48 heures de garde à vue et plusieurs interrogatoires menés par les gendarmes de la brigade d'Ustaritz le sdf a "reconnu sa participation aux faits et affirme avoir agit seul" précise Marc Marié, l'adjoint au procureur de la république de Bayonne. Difficile pour lui de dire le contraire puisque les traces ADN ont parlé. En raison de la qualification des faits l'homme risque la réclusion criminelle à perpétuité.