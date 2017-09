Meurtre d'une promeneuse à Echillais : le procès débute ce lundi

Jérémy Tiberghien est accusé d'avoir tué et violé une promeneuse de 51 ans en octobre 2014 à Echillais. Le meurtrier présumé, 25 ans aujourd'hui, est jugé à partir de ce lundi et jusqu'à mercredi devant la cour d'assises de Saintes.

Ce meurtre avait suscité une très vive émotion dans la commune d'Echillais, près de Rochefort, en octobre 2014.

A l'époque, l'angoisse dans la ville avait été d'autant plus vive que le petit sentier du crime, le long du canal de la Bridoire, était le lieu de promenade idéal des habitants d'Echillais.

Catherine Gardère, la victime, était venue pratiquer la marche nordique, en cet après-midi du 3 octobre 2014.

C'est là qu'elle a croisé le jeune homme de 22 ans. L'autopsie montrera qu'elle a été violée, puis frappée... Et qu'elle est morte d'une hémorragie cérébrale.

Un meurtrier retrouvé presque par hasard

Il faudra 17 jours pour remonter jusqu'au meurtrier... Presque par hasard, c'est vrai : trois jours après le meurtre, le jeune homme se rend à la gendarmerie, comme si de rien n'était, pour une vieille histoire : des violences conjugales datant de 2 ans. Il est convoqué pour un prélèvement ADN.

Deux semaines suffisent pour que le fichier national fasse le rapprochement entre son emprunt ADN et celle du violeur d'Echillais.

Placé en garde à vue, il avoue immédiatement : il évoque des pulsions, explique avoir suivi sa victime, l’avoir violé, puis frappé à coups de poings et de pieds.

Catherine Gardère, 51 ans, employée d'un laboratoire d'analyses de Tonnay-Charente depuis 26 ans, était mère de deux grands enfants.

Une semaine après le crime, une marche blanche, pour honorer sa mémoire, dans la petite ville de 3.400 habitants, avait réuni plus de 600 personnes...

Poursuivi pour meurtre et pour viol, le jeune homme âgé aujourd'hui de 25 ans risque la prison à perpétuité. Le procès aux assises de la Charente-Maritime à Saintes durera jusqu'à mercredi.