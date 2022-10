Meurtre de la petite Lola : ouverture d'une nouvelle cellule d'écoute dédiée aux habitants du quartier

Une nouvelle cellule d'écoute, cette fois dédiée aux proches et voisins de la petite Lola, ouvre mardi dans le 19ème arrondissement, à l'Espace Municipal Polyvalent Pierre Girard-7 rue Pierre Girard (Métro Laumière). Des psychologues y recevront de 9H à 17H toutes celles et ceux qui en ressentent le besoin. C'est la mairie de secteur qui l'a annoncé dans un communiqué, trois jours après le décès de la jeune fille de 12 ans, retrouvée dans une malle, dans la cour intérieure de l'immeuble où elle résidait.

"Nous sommes nombreux à partager la douleur de la famille, des camarades et de tous ceux qui aimaient la petite Lola, assassinée vendredi en rentrant chez elle. Nous portons ensemble le deuil infini d'une enfance meurtrie. A ses parents, à sa famille, à tous ceux qui la connaissaient, je veux dire notre chagrin, notre consternation, notre soutien. "

Tous les élèves et les personnels du collège Brassens, ainsi que des écoles des 30, 34 et 40 rue Manin, Darius-Milhaud, Goubet, Brunet, Compans, Prévoyance, Jaurès et Thill disposent depuis ce lundi 17 au matin d'une cellule d'écoute.

De son côté, la police municipale assure depuis ce lundi 17 au matin, et jusqu'aux vacances, une présence renforcée aux abords des établissements scolaires du secteur aux horaires d'entrée et de sortie des élèves.

Un hommage à la petite Lola sera organisé le moment venu, si la famille le souhaite.