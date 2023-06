Meurtre de la petite Rose à Rambervillers : le suspect avoue avoir tué la fillette

Selon nos informations, le suspect du meurtre de Rose a avoué ce mercredi avoir tué la fillette lors de la reconstitution qui a lieu à Rambervillers dans les Vosges ce mercredi. Cet adolescent de 15 ans est mis en examen pour meurtre dans cette affaire. Mardi 25 avril, la petite Rose, cinq ans, a été tuée à Rambervillers dans les Vosges. Son corps a été retrouvé dans un sac plastique chez le principal suspect.

Le convoi composé de plusieurs véhicules de la gendarmerie est arrivé vers 9h30 ce mercredi matin dans cette petite ville de 5.000 habitants. Un large périmètre de sécurité protégé par des gendarmes a été mis en place devant les lieux où s'est déroulé le drame.

"Il va falloir qu'il assume"

L'adolescent de 15 ans, mis en examen dans cette affaire a pris part à la reconstitution en présence des enquêteurs, et des avocats et coopère selon l'avocat de la famille de la fillette, maitre Stéphane Giuranna. "Le mis en examen a parlé. Parfois non, parfois oui, parfois c'est un peu difficile pour lui de s'exprimer, je le conçois. Maintenant, va falloir qu'il assume"

L’avocat a aussi appelé chacun à la responsabilité, et fustigé ceux qui écrivent des commentaires odieux sur cette affaire, alors qu'il s'agit d'un moment de deuil pour la famille : " Je voudrais profiter de cet instant pour appeler tout le monde et tous les anonymes derrière leurs claviers, tous ceux que je vais appeler des raclures qui viennent mettre en cause des parents dans un deuil en disant qu'il y a eu un défaut de surveillance, qu'on ne laisse pas son enfant jouer devant chez soi ... des choses abjectes. Que les choses soient claires au prochain commentaire désobligeant, je déposerai plainte".

Le suspect a toujours gardé le silence

Le 25 avril dernier, Rose, 5 ans, a été retrouvée morte dans un appartement de cette petite commune vosgienne à quelques centaines de mètres de son domicile. Son corps était dénudé et placé dans un sac poubelle. Un adolescent de quinze ans a été interpellé et placé en garde à vue.

C'est l'adolescent lui-même qui avait prévenu la police. Placé en garde à vue, il a toujours gardé le silence.

Ce mineur qui souffre d'une déficience mentale légère avait été placé dans un foyer d'accueil fermé pendant un an après avoir agressé sexuellement deux garçons alors qu'il n’avait que 14 ans. Il était suivi par des éducateurs avec une obligation de soin.