Meurtre de la rue d'Epernay à Reims : la victime a été frappée à coups de couteau et de marteau

Le meurtre a été particulièrement violent. Au lendemain de l'autopsie du corps de la victime, une femme de 50 ans, retrouvée morte ce mardi 20 juin rue d'Epernay à Reims, le procureur de la République de Reims Matthieu Bourrette, en a révélé les conclusions.

Une vis enfoncée dans la nuque à coups de marteau

La victime présentait trente-trois plaies, certaines très profondes, d'autres de défense. En garde à vue, le meurtrier présumé, le fils de la victime, âgé de 26 ans, a reconnu s'être acharné sur sa mère à coups de couteaux et de marteau, des armes retrouvées sur place. C'est la multiplicité des plaies qui a provoqué une hémorragie puis le décès. Une vis de sept centimètres a également été retrouvée dans la nuque de la quinquagénaire. Son fils a admis l'avoir lui-même enfoncée avec le marteau. "Certaines des plaies, par leur profondeur, pouvaient laisser penser à une volonté de décapitation, ce que le mis en cause n’a pas nié", explique le procureur.

Dès la veille, le lundi 19 juin, vers 5 heures du matin, le jeune homme, sans emploi, qui vivait chez sa mère, avait eu une très violente altercation avec elle pour un motif encore inconnu. Il avait alors tenté de la faire basculer par le balcon, "un événement connu du cercle familial, qui n'avait été porté à la connaissance ni des secours ni des services de police" selon le procureur. Sa mère avait finalement réussi à le calmer et le lendemain, il avait accepté d'être hospitalisé.

Des jets de meubles, chaussures, vélo sur la police

Mais ce mardi aux alentours de 13h, pour une raison encore inconnue, le jeune s'en prend de nouveau très violemment à sa mère. Il l'aurait frappée à coups de poings et de couteaux dans la cuisine, puis dans le salon et sur le balcon. Puis il sort de l'appartement. Il croise sa grand-mère venue pour aider à l'emmener à l'hôpital. Il remonte alors dans l'appartement et s'y retranche. Elle parvient à lui faire ouvrir la porte mais sans réussir à le raisonner. Lors de son audition, elle racontera avoir vu sa fille blessée au sol lui demandant de partir.

Arrivée sur place, **la police essuie des jets de divers objets de la part de l'homme retranché depuis le balcon du 4ème étage - meubles, chaussures, vélo. "Entre deux jets d'objets, il continuait à s'en prendre physiquement à sa victime au regard des gestes de types mouvements de bras qu'il faisait", précise le procureur de la République de Reims.

La police enfonce finalement la porte et interpelle le suspect. En garde à vue, il racontera qu'il avait eu la volonté de faire exploser l’immeuble après avoir tué sa mère, et qu’il avait commencé à allumer le four de la cuisine.

Le procureur parle d'auditions complexes, avec un gardé à vue qui répond peu aux enquêteurs, parfois de manière brouillonne. "Toutefois, il comprenait parfaitement les questions, avait un discours cohérent dans ses réponses, souvent courtes, et reconnaissait les faits," précise Matthieu Bourrette.

Aucun regrets explicites

Le mobile du crime reste encore flou. Le meurtrier présumé dit en vouloir à sa mère depuis plus de 20 ans. Il raconte qu'elle l'aurait poussé du balcon quand il avait 6 ans et qu'il aurait été grièvement blessé. Mais aucun membre de la famille ne confirme. Le cercle proche parle plutôt d'une enfance heureuse pour ce fils unique, sans relever aucun événement traumatique en dehors du divorce des parents du jeune homme.

"Il n’a émis aucun regret explicite, ni pleuré au cours de la garde à vue, poursuit le procureur. Toutefois il a indiqué « avoir la rage d’avoir tué sa mère », élément qui peut s’apparenter à une forme de repentir semble-t-il."

Le jeune a déjà été condamné à huit reprises entre 2018 et 2022 pour des délits de droit commun, notamment conduite en état alcoolique ou usage de stupéfiants. il avait également été condamné en 2018 pour des faits de violence conjugale mais n'avait aucun suivi judiciaire en cours. Gros consommateur d'alcool et également consommateur de drogue, il ne faisait pas non plus l'objet d'un suivi médical.

Le procureur de la République a ouvert ce jeudi une information judiciaire pour meurtre sur ascendant. Dans la foulée, le suspect a été mis en examen pour meurtre sur ascendant et placé en détention provisoire.

Le juge d'instruction va, lui, tenter de déterminer plus précisément le mobile de ce meurtre, passible de la réclusion criminelle à perpétuité.