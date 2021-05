Meurtre de la rue des Fontaines à Bergerac : 15 ans de réclusion pour le principal accusé

Le verdict tombé ce vendredi 14 mai aux Assises de la Dordogne. Les jurés du tribunal de Périgueux ont condamné le principal accusé du meurtre de Mohamed Alillou à 15 ans de réclusion criminelle. Le procureur avait requis 18 ans. Un deuxième accusé est condamné à 30 mois dont 12 ferme et les deux autres à 18 mois de prison dont six ferme. Mohamed Alillou, pris à partie par plusieurs homme dans le centre-ville de Bergerac, a succombé à plusieurs coups de couteau dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018. Le principal accusé a été reconnu coupable d'homicide volontaire et est reparti en prison ce vendredi soir.

Un procès de quatre jours au tribunal de Périgueux

Depuis le lundi 10 mai, la cour d'Assises de la Dordogne jugeait quatre jeunes hommes d'une vingtaine d'années : un comparaissait pour meurtre et les trois autres pour violences volontaires en réunion. Pendant quatre jours, la cour est revenue sur la personnalité des quatre accusés, mais aussi sur le déroulé précis de l'agression, rue des Fontaines à Bergerac.

Ce vendredi, les jurés ont rendu leur verdict. Le principal accusé est parti en prison. Les trois autres repartent libres car la détention provisoire couvre leurs peines. La défense ne sait pas encore si elle fait appel, elle se laisse dix jours de réflexion.

Une bagarre qui tourne mal en 2018

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2018, les accusés sont avec une bande de copains en boîte de nuit, le Windsor. Peu après 5 heures, ils quittent l'établissement et se retrouvent dans un appartement de la rue des Fontaines à Bergerac pour un "after". L'un des voisins, Mohammed Alillou, sort de son appartement et demande la fin de ce "bordel". S'en suivront plusieurs minutes de tensions jusqu'au moment où la victime, armée d'un pied de chaise, reçoit plusieurs coups de couteau avant de décéder quelques minutes plus tard. Son frère jumeau tente d'intervenir, mais est retenu par l'un des membres de la bande de copains.