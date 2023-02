Meurtre de la rue des Mobiles en Dordogne : les proches du jeune homme tué veulent “montrer qu’il était aimé”

Un enfant “discret”, “gentil”, “apprécié de tous”. C’est comme cela que Mohamed Amine B. est décrit par son oncle : “La preuve c’est que si vous allez dans son quartier dans la banlieue de Tunis, les jeunes ont dessiné des grandes fresques sur les murs en sa mémoire”. Pourtant, le soir du 24 novembre 2020, quand le jeune homme de 21 ans est retrouvé tué d’un coup de couteau dans la rue des Mobiles à Périgueux, il est presque un anonyme. Sans-papiers, employé au noir par le kebab en bas de son immeuble, sa famille en Tunisie mettra plusieurs jours à apprendre la nouvelle de sa mort.

“Hors de question de l’abandonner”

Le colocataire du jeune homme est jugé à partir de ce lundi 20 février pour meurtre, devant la cour d’assises de la Dordogne. Les parents de Mohamed Amine ne pouvant pas se rendre en France, c’est un oncle lointain qui habite Lyon qui fait la route pour assister au procès : “Ce serait triste pour un défunt qu’il n’y ait personne sur le banc des parties civiles. Ca voudrait dire qu’il n’avait pas de famille, qu’il n’était pas aimé ? Pour moi c’était hors de question de l’abandonner”, explique Lakdar Moussalem, qui sera défendu par l’avocat périgourdin Maître Reda Hammouche.

Lakdar parle de son neveu comme d’un “grand garçon solaire, un peu beau gosse, toujours bien coiffé”. Le soir où il est retrouvé mort à Périgueux, Mohamed Amine est en France depuis seulement deux mois : “Il a arrêté ses études pour partir illégalement en France, pour s’en sortir, parce qu’en Tunisie c’est très compliqué pour les jeunes”, raconte son oncle : “Il a pris une barque de passeur jusqu’en Italie”. Ensuite, le jeune garçon est arrivé à Menton, puis à Lyon. “En tant que sans-papier, c’est très dur de trouver du travail et il a entendu parler d’un job dans un snack de Périgueux où le patron était prêt à fermer les yeux, il a pris le car et il est parti”, explique Lakdar.

Son oncle l’a eu au téléphone la veille

La veille du meurtre, le jeune homme a eu son oncle au téléphone : “Il disait qu’il voulait revenir sur Lyon parce que Périgueux était trop loin de tout le monde. Il comptait rentrer la semaine d’après, on devait manger ensemble. Il s’était fait une petite amie en Italie et ils avaient construit quelque chose, il voulait retourner la voir”, se remémore Lakdar.

A Raoued, la ville de la banlieue de Tunis où vivent les parents et les quatre frères et soeurs de Mohamed Amine, la mort du jeune homme a provoqué une grande émotion : “Quand ils ont récupéré le corps à l’aéroport, ses amis étaient une centaine à accompagner le cercueil jusqu’à chez ses parents”. Joint par téléphone, le père du défunt, chauffeur poids-lourd à la retraite de 62 ans, dit simplement avoir “confiance en la justice française”. Lakdar Moussalem est en lien avec la famille, pour les tenir au courant tout au long du procès : “Si c’était mon fils qui avait été tué en Tunisie, j’aurais voulu avoir un cousin qui me représente”.