Le Mans, France

Entre "Spicy" et "Wydy", le jury n'a pas choisi. La cour d'assises de la Sarthe a condamné à 9 ans de prison les deux hommes qui étaient suspectés d'avoir porté le coup de couteau fatal à Angelo Opuu, dans la nuit du 29 au 30 décembre 2019.

Les jurés ont majoritairement répondu oui à l'ensemble des questions qui leur étaient posées sur la responsabilité de chacun des accusés dans la mort de l'ancien militaire, notamment celle de savoir s'ils avaient tous participé aux violences.

"Je ferai appel dès lundi"

Les deux autres hommes d'une vingtaine d'années, qui étaient accusés d'avoir participé aux "violences volontaires en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner", sont également condamnés. Leur peine s'établit à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, avec 3 ans de mise à l'épreuve.

Pour trois des accusés, ces peines sont légèrement inférieures aux réquisitions de 10 ans de prison d'un côté, 5 ans dont 18 mois avec sursis de l'autre. Pour le quatrième, "Wydy", le jury est allé au-delà des 5 ans requis.

"Spicy" et "Wydy" s'accusaient mutuellement d'être l'auteur du coup de couteau mortel, porté dans le dos et immédiatement fatal. Le verdict ne tranche pas cette responsabilité. Dès ce vendredi soir, son avocate, Me Hélène Doumbé, annonce sur France Bleu Maine qu'elle fera appel.