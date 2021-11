Meurtre à La Teste-de-Buch : quatre suspects en détention provisoire dont trois mineurs

La victime a été tuée à mains nues, rouée de coups. Il s'agirait d'une affaire liée au trafic de drogue. Ce qui frappe, c'est l'âge des suspects : ils ont 15, 16 et 17 ans et seul le quatrième est majeur. Les quatre jeunes ont été interpellés mercredi et placés en garde à vue. Présentés à un juge vendredi ils ont été placés en détention provisoire. Le parquet de Bordeaux a ouvert une information judiciaire pour meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et vol avec arme.

À ce stade les investigations se poursuivent et le parquet de Bordeaux refuse d'en dire davantage, notamment sur le motif possible de ce meurtre et le profil des suspects.

Une chose est claire : ils sont suspectés d'avoir attaché les mains de la victime avec du scotch et de l'avoir tabassé à mort à coups de poings et de pieds. C'est ce qu'a révélée l'autopsie pratiquée mardi dernier.

La victime a été retrouvée morte lundi matin allongée dans une clairière à une trentaine de mètres du bâtiment d'accueil du camping de La Forge.