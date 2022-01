Meurtre de La Teste-de-Buch : un 6ème suspect placé en détention provisoire

La police a interpellé un 6ème suspect dans l'affaire du meurtre à La Teste-de-Buch le 22 novembre dernier. Ce matin là un homme de 26 ans, connu pour trafic de stupéfiant, avait été retrouvé décédé, les mains ligotés, roué de coups à deux pas du camping du Domaine de La Forge. Quelques jours plus tard la police avait interpellé et placé en détention provisoire cinq personnes dont trois mineurs de 15, 16 et 17 ans.

Le parquet de Bordeaux confirme que vendredi dernier un 6ème homme, majeur, a été arrêté dans ce même dossier. Il a été "mis en examen pour meurtre et vol en bande organisée avec arme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Il a été placé en détention provisoire."