Meurtre de Laetitia Perrais : 10 ans après, les habitants de la Bernerie en Retz n'en parlent plus

Dans le centre de la Bernerie-en-Retz, beaucoup de choses ont changé depuis dix ans et cette triste nuit de janvier 2011. L'hôtel-restaurant de Nantes où travaillait Laetitia a changé de gérants, le Barbe Blues le bar où elle a rencontré Tony Meilhon aussi. Et si comme Fabienne, les habitants ont été très marqués par ce drame, cela fait désormais partie du passé : "c'est affreux ce que je vais vous dire" raconte la mère de famille "mais le temps passe. Ca a marqué la Bernerie mais mine de rien, on n'en parle plus beaucoup. 10 ans plus tard, c'est un peu dans l'oubli". Fabienne ajoute toutefois que ce drame, survenu dans son village, a modifié certaines de habitudes, qu'elle est plus méfiante depuis et beaucoup plus vigilante

Ne plus être associés systématiquement à cet événement tragique

Dans son bureau, le maire Jacques Prieur confirme que sa commune balnéaire de 3 000 habitants aspire aujourd'hui à ne plus être associée systématiquement à cette tragédie même si récemment une série télévisée a ravivé certains souvenirs.

C'est une commune qui souhaite mettre en avant son vivre ensemble, l'accueil, la convivialité. Nous avons un cadre de vie agréable. Nous souhaitons effectivement que la Bernerie en Retz soit connue pour son bien vivre et non pour cet événement tragique, même si on ne l'oublie pas" Jacques Prieur, maire de la Bernerie-en-Retz

Depuis juin 2011, Laetitiia Perrais repose dans le cimetière de la Bernerie-en-Retz.