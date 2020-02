Meurtre de Livron : l'autopsie confirme que l'octogénaire a étouffé sa femme

Les enquêteurs démêlent peu à peu le meurtre perpétré ce vendredi au sein de la résidence Les Clos du Val de Drôme à Livron. L'autopsie du corps de la femme de 81 ans confirme qu'elle est morte en quelques minutes, par étouffement. Son mari a placé un sac plastique sur sa tête. Après son acte, l'homme de 85 ans a tenté de se suicider avec un couteau. Gravement blessé, il est toujours hospitalisé à Valence et ne sera pas entendu par les enquêteurs avant l'accord des médecins.

La piste du commun accord envisagée

La lettre que cet homme a laissée dans l'appartement de Livron indique qu'il aurait agi d'un commun accord avec son épouse. Selon nos premiers éléments, il s'agirait d'un acte de désespoir lié à la fin de vie et à la maladie. Le couple n'acceptait plus, semble-t-il, d'être un fardeau pour sa famille. Ils vivaient encore ensemble et s'entendaient bien mais l'état de santé très dégradé de la victime, atteinte d'insuffisance respiratoire et lourdement handicapée, devenait selon cette lettre insupportable pour le couple.