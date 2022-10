Meurtre de Lola : des tags nationalistes découverts sur la mosquée de Pessac

"État laxiste", "Justice pour Lola" : les inscriptions nationalistes ont été taguées sur les portes de la mosquée de Pessac et découvertes ce vendredi matin avant la prière de 7h. Sur sa page Facebook, le président du Rassemblement des musulmans de Pessac dénonce "l'ignoble récupération du tragique et abominable meurtre de la petite Lola par Marine Le Pen, Zemmour et Cie". Joint par France Bleu Gironde, il évoque des inscriptions qui seraient l'œuvre de "fanatiques", "une campagne islamophobe" et dénonce encore "la stratégie des semeurs de haine". Abderahmane Ridouane annonce son intention de porter plainte contre X et souhaite que la police ouvre une enquête.

