Meurtre de Lola : Emmanuel Macron a reçu les parents de la collégienne et les a assurés de "tout son soutien"

Emmanuel Macron a reçu ce mardi à l'Elysée les parents de Lola, 12 ans, collégienne r etrouvée morte recroquevillée dans une malle, dans la cour de sa résidence à Paris, pour leur faire part de "toute sa solidarité et tout son soutien". "Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l'épreuve qu'ils traversent et qui nous bouleverse tous", a indiqué l'Elysée. La principale suspecte impliquée dans la mort de l'adolescente, une femme de 24 ans, a été mise en examen puis placée en détention provisoire lundi. Un homme de 43 ans est également mis en examen pour "recel de cadavre", il est soupçonné d'avoir transporté le corps de la collégienne. Il est placé sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire est ouverte pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie. Une marche blanche est prévue mercredi à Paris.

