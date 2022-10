Meurtre de Lola : des centaines de personnes attendues aux obsèques de la jeune fille ce lundi

Un dernier hommage à Lola ce lundi. Les obsèques de la jeune fille de 12 ans, tuée dans des conditions atroces le 14 octobre puis retrouvée dans une malle à Paris, sont célébrées dans la commune de Lillers (Pas-de-Calais), ville d'origine de sa mère. Plusieurs centaines de personnes sont attendues sur place pour lui rendre hommage. Les parents de Lola, qui souhaitent "pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due" avaient fermement rejeté, plus tôt dans la semaine, la récupération politique de l'extrême droite et notamment du Rassemblement national et des partisans d'Éric Zemmour . Gérald Darmanin, invité par la famille, sera présent aux obsèques.

Gérald Darmanin invité aux obsèques

Les obsèques de la fillette, tuée à l'âge de 12 ans, auront lieu ce lundi à 14h30 à Lillers (Pas-de-Calais). La cérémonie, célébrée par l'évêque d'Arras, sera ouverte "à toutes celles et ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage", mai_s "l'inhumation au cimetière se fera dans la plus stricte intimité"_, ont précisé les parents jeudi dans un communiqué. Gérald Darmanin sera présent sur invitation de la famille, a indiqué l'entourage du ministre de l'Intérieur.

Des dizaines de personnes s'étaient déjà réunies vendredi à Fouquereuil (Pas-de-Calais) pour un hommage à la petite Lola, lors d'un rassemblement. Ce temps de recueillement, de soutien à ses proches, à sa famille a été organisé avec l'accord des parents qui rejettent toute récupération politique. Selon le maire de Fouquereuil, Gérard Ogiez, la famille de Lola a "décidé de quitter Paris pour revenir vivre" dans cette commune de 1.600 habitants.

Le monde politique s'empare de l'affaire, les parents rejettent toute récupération

La famille de Lola a demandé que "cesse instamment, et soit retirée, toute utilisation du nom et de l'image de leur enfant à des fins politiques", lors des manifestations et sur Internet, avait indiqué leur avocate dans un communiqué ce vendredi 21 octobre. Ses parents souhaitent "pouvoir honorer la mémoire de leur fille dans la sérénité, le respect et la dignité qui lui est due", avait rappelé l'avocate Me Clotilde Lepetit, au lendemain d'une manifestation à Paris en présence notamment d'Eric Zemmour lors de laquelle certains manifestants portaient des pancartes sur lesquelles figurait le visage de la collégienne. Le Rassemblement national, qui devait dans un premier temps participer au rassemblement, a finalement organisé une minute de silence au même moment devant l'Assemblée nationale "en hommage à Lola et en soutien à sa famille et ses proches".

Les circonstances de la mort de Lola et le profil de la suspecte, de nationalité algérienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), ont suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite qui ont reproché au gouvernement une mauvaise gestion de l'immigration irrégulière.

Lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale mardi, les députés LR et RN avaient interpellé les ministres. Marine Le Pen a notament pointé du doigt la politique migratoire du gouvernement. Elle assurait alors que "la suspecte de cet acte barbare n'aurait pas dû se trouver sur notre territoire". Des propos similaires avaient été tenus quelques minutes plus tôt par le député Les Républicains Éric Pauget.

"Un peu de décence, respectez la douleur de la famille", avait alors répondu la Première ministre Élisabeth Borne, qui souhaitait laisser la "police et la justice faire leur travail". Le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti s'était ensuite insurgé : "Se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marchepied, c'est une honte". L'exécutif a estimé le lendemain qu'il devait "faire mieux" sur les expulsions d'immigrés irréguliers.

La demande des parents n'a pas empêché la tenue de plusieurs rassemblements organisés par l'extrême droite ce samedi 22 octobre et notamment à Rennes, où une centaine de manifestants ont réclamé "justice pour Lola".

Emmanuel Macron s'est ému de "l'atrocité" du meurtre de Lola

Emmanuel Macron a reçu mardi matin les parents de Lola . Le président de la République leur a présenté ses condoléances et les a assurés de "toute sa solidarité et de son soutien dans l’épreuve qu’ils traversent et qui nous bouleverse tous". Quelques jours plus tard, lors d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron s'est ému de "l'atrocité" du meurtre de Lola, estimant après une semaine de controverses politiques sur le sujet que sa famille avait "avant tout besoin du respect et de l'affection de la Nation". "Qu'est-ce qui nous touche tous? C'est l'atrocité de ce crime et c'est aussi ce qu'il a à la fois d'inqualifiable et d'absolu", a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse ce vendredi.

La suspecte placée en détention

Une femme de 24 ans, principale suspecte du meurtre de Lola a été mise en examen le lundi 17 octobre par un juge d'instruction parisien pour "meurtre" et "viol aggravé" puis placée en détention. Elle a reconnu les faits avant de se rétracter, a appris franceinfo auprès de la procureure de Paris. De source proche du dossier, il s'agit d'une ressortissante algérienne arrivée légalement en France en 2016 avec un titre de séjour étudiant. Le 21 août dernier, elle avait été interpellée dans un aéroport par les services de police qui ont constaté un défaut de titre de séjour. Comme le prévoit la procédure pour les étrangers sans antécédents judiciaires, une OQTF (obligation de quitter le territoire français) lui avait été délivrée, avec un délai de retour volontaire de 30 jours. Cette femme s'était fait connaître des services de police comme victime de violences conjugales en 2018, a indiqué cette même source. Elle n'a pas d'autres antécédents judiciaires.

Un homme de 43 ans a également été mis en examen pour "recel de cadavre", il est soupçonné d'avoir transporté le corps de la collégienne. Il a été placé sous contrôle judiciaire, la détention provisoire n'étant pas possible du fait de la peine encourue.

Que s'est-il passé ?

Ne la voyant pas rentrer chez elle après les cours au collège dans après-midi du vendredi 14 octobre, les parents de Lola inquiets avaient signalé sa disparition à la police. Ils avaient ensuite partagé une photo de leur fille vendredi soir sur Facebook, indiquant "alerte enlèvement, notre fille Lola a été vue pour la dernière fois à 15h20 en compagnie d'une fille qu'on ne connaît pas dans notre résidence". C'est plus tard dans la soirée, vers 23 heures vendredi, qu'un homme sans domicile fixe a découvert le corps de l'adolescente sans vie, ligotée et recroquevillée dans une malle. Elle présentait plusieurs plaies à la gorge. En garde à vue, la principale suspecte oscillait "entre reconnaissance et contestation des faits", selon la procureure de la République de Paris. "Elle aurait entraîné la victime jusqu'à l'appartement de sa sœur, vivant dans le même immeuble que l'enfant". La principale suspecte aurait alors imposé à la victime "de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel et d'autres violences ayant entraîné la mort". Elle aurait ensuite "dissimulé le corps dans la caisse".

La suspecte est ensuite revenue sur ses aveux, mais plusieurs éléments la mettent en cause. Sur les images de vidéosurveillance de l’immeuble, on la voit notamment manipuler la caisse dans laquelle le corps de Lola a été caché.

Un mobile encore mystérieux

Pour l'instant, le mobile du crime reste mystérieux. Les enquêteurs s'intéressent à une dispute entre la principale suspecte et les parents de Lola, gardiens de l’immeuble. Ils auraient refusé de lui donner un badge d’accès au bâtiment. La piste de la vengeance est donc explorée, mais la police n’exclut pas non plus l’hypothèse d’un acte gratuit ou en lien avec le profil de cette femme. Les actes de torture subis par Lola, et les mystérieux chiffres inscrits en rouge sous ses pieds pourraient aller dans ce sens.