Meurtre de Lola : un dernier hommage à la jeune fille lors de ses obsèques à Lillers dans le Pas-de-Calais

Des centaines de personnes - proches, élus ou anonymes - assistent aux obsèques de Lola ce lundi après-midi à Lillers (Pas-de-Calais), ville d'origine de sa mère.

Le meurtre sauvage de la jeune fille de 12 ans retrouvée dans une malle à Paris le 14 octobre dernier a bouleversé le pays. La principale suspecte a été placée en détention provisoire.

Cercueil blanc

Les parents de Lola tenaient à une cérémonie "digne", loin des "agitations politiques". Ils avaient fermement rejeté la semaine dernière la récupération politique de l'extrême droite et notamment du Rassemblement national et des partisans d'Éric Zemmour .

Le cercueil blanc, orné d'un bouquet de fleurs blanches, a été porté à l'intérieur de l'église vers 13h45, suivi par ses parents, ses frères, ses proches et une foule d'anonymes dans un silence empli d'émotion puis quelques notes de musique.

La cérémonie - ouverte à tous et célébrée par l'évêque d'Arras - a débuté à 14h30.

Parmi les proches : des voisins de la rue Manin, à Paris, où habitait la jeune fille, ainsi que des amis du camping du Pas-de-Calais où la famille passait ses vacances.

"Ma Lola, ma petite sœur adorée, tu vas nous manquer"

"Ma Lola, ma petite soeur adorée, j'espère que tu m'entends de là-haut. Malheureusement, tu es partie beaucoup trop tôt. Je n'ai pas pu te dire à quel point je t'aimais", a déclaré au micro l'un de ses frères, Thibault, en larmes_._

Et d'ajouter : "J'espère que j'ai été assez présent pour toi dans ta vie. Tu vas nous manquer."

Auparavant, une autre proche a tenu un discours : "Ton départ aujourd'hui nous dévaste et nous anéantit. Notre chagrin est immense. Sans nul doute, nous nous attacherons à honorer ta mémoire, ma petite princesse".

Gérald Darmanin présent

Invité par la famille, Gérald Darmanin, est présent aux obsèques pour représenter le gouvernement.

Le ministre de l'Intérieur est accompagné Charlotte Caubel, la Secrétaire d'État chargée de l'Enfance.

D'autres élus, dont la députée RN de la circonscription Caroline Parmentier, étaient aussi présents dans l'église de la ville, la collégiale Saint-Omer, qui peut accueillir 500 personnes.

A l'extérieur, des dizaines de personnes étaient rassemblées pour écouter la messe, célébrée par l'évêque d'Arras, Mgr Olivier Leborgne, grâce à une sonorisation.

L'inhumation au cimetière doit se faire dans la plus stricte intimité.

Vendredi, des dizaines de personnes s'étaient déjà réunies à Fouquereuil (Pas-de-Calais) pour un hommage à la petite Lola, lors d'un rassemblement.

La suspecte mise en examen

Une femme de 24 ans, principale suspecte du meurtre de Lola a été mise en examen le lundi 17 octobre par un juge d'instruction parisien pour "meurtre" et "viol aggravé" puis placée en détention provisoire. Elle a reconnu les faits avant de se rétracter, a appris franceinfo auprès de la procureure de Paris.

Pour l'instant, le mobile du crime reste mystérieux. Les enquêteurs s'intéressent à une dispute entre elle et les parents de Lola, gardiens de l’immeuble. Ils auraient refusé de lui donner un badge d’accès au bâtiment. La piste de la vengeance est donc explorée, mais la police n’exclut pas non plus l’hypothèse d’un acte gratuit ou en lien avec le profil de cette femme. Les actes de torture subis par Lola, et les mystérieux chiffres inscrits en rouge sous ses pieds pourraient aller dans ce sens.

Le profil de la suspecte, une ressortissante algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) , a suscité de vives critiques à droite et à l'extrême-droite , le gouvernement fustigeant "l'indécence" de cette "récupération politique".

Un homme de 43 ans a également été mis en examen pour "recel de cadavre", il est soupçonné d'avoir transporté le corps de la collégienne.