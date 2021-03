Meurtre de Magali Blandin à Montfort-sur-Meu : "ça s'est passé sous nos yeux !"

En ce dimanche matin, les deux boulangeries du bourg de Montfort-sur-Meu ne désemplissent pas. Les clients font la queue sur le trottoir et un prénom revient en boucle, celui de Magali. Magali Blandin, 42, mère de quatre enfants, a été tuée par son mari Jérôme Gaillard le 11 février dernier. Le quadragénaire a tout avoué en garde à vue.

A l'aide d'une batte de baseball il a frappé sa compagne à deux reprises sur le bas de sa porte. Depuis le mois de septembre, à cause de leur séparation, Magali, éducatrice pour enfants avait choisi de vivre dans un appartement à Montfort-sur-Meu, au deuxième étage d'un petit immeuble de neuf habitations. Dans la commune, très peu de monde semble la connaître.

Personne n'a rien vu, ni entendu.

"J'habite pourtant dans l'immeuble de l'autre côté de la rue mais je n'ai jamais croisé cette dame. Sur les photos elle avait l'air très souriante," confie Roger, sa baguette sous le bras. Magali n'était pas du genre à "faire du bruit" comme on dit. "C'est fou de se dire que l'on a rien vu alors que tout s'est passé sous nos yeux," s’étonne Denise. "Il est venu la tuer jusqu'ici et il est revenu dans la nuit, en plein confinement et alors qu'il y avait du verglas. Personne n'a rien vu ni rien entendu alors que ça s'est passé sous nos yeux, c'est incroyable !" La septuagénaire est choquée par l'épilogue de cette affaire. "C''est d'une telle violence, c'est sordide. Quel genre d'homme peut agir comme cela ? Et ces pauvres enfants qui perdent leur mère et leur père..."

Magali et son mari avaient quatre enfants âgés de de quatre, sept, douze et quatorze ans. Ils ont été pris en charge par une équipe médico-sociale. "Ça fait froid dans le dos de se dire que ce genre de drame conjugale peut se produire dans une famille qui semble à première vue très normale," dit Elisa. "On n'a jamais autant parlé de notre commune, mais on aurait préféré qu'on en parle de façon plus positive," ajoute son conjoint Laurent.

Je me suis réveillée cette nuit en pensant à elle.

Pendant les première semaines de la disparition, plusieurs battues ont été organisées avec les habitants pour ratisser les bois et les berges. Des centaines de personnes ont été mobilisées. "Je n'ai pas pu y aller mais avec mon mari nous faisons beaucoup de randonnée et à chaque fois on pensait à elle, on regardait si on ne trouvait pas quelque chose," lance Denise. "Cette histoire me glace le sang. Je me suis réveillé cette nuit en pensant à elle."

Dans les rues de Montauban-de-Bretagne où le couple a longtemps habité, le sujet était aussi sur les lèvres ce dimanche. Pendant la messe, les fidèles ont même été invités à avoir une pensée pour cette ancienne habitante de la commune dont le corps a été retrouvé à quelques kilomètres de là, dans un bois.