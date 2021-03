Meurtre de Magali Blandin : ce qu'il reste à éclaircir de cette affaire "hors norme"

Une affaire "hors norme", "un puzzle à 1.000 pièces", ces derniers jours, enquêteurs et avocats n'ont pas manqué de vocabulaire pour évoquer la disparition de Magali Blandin. La mère de famille, recherchée depuis le 10 février a été retrouvée morte à quelques kilomètres au sud de Montauban-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine.

Jérôme Gaillard a avoué avoir commis le meurtre de son épousedont il était séparé depuis le mois de septembre. Magali Blandin, mère de quatre enfants, habitait seule dans un appartement de Monfort-sur-Meu. Samedi 20 mars, dans la soirée, Jérôme Gaillard a été mis en examen et placé en détention provisoire, tout comme ses parents et son voisin géorgien. Le "puzzle à 1.000 pièces" est loin d'être assemblé.

1. Jérôme Gaillard a-t-il agi seul ?

Jérôme Gaillard a affirmé s'être rendu chez sa femme dans la matinée du 11 février, après avoir conduit ses enfants à l'école. Il se serait caché sur son palier, au deuxième étage d'un petit immeuble et aurait attendu sa sortie pour la frapper de deux coups de batte de baseball. Le corps aurait ensuite été traîné dans son appartement.

Le mari est revenu dans la soirée pour le transporter et l'enterrer en forêt à Boisgervilly, à une quinzaine de minutes en voiture. Il aurait alors nettoyé scrupuleusement l'appartement de sa compagne. Cette nuit-là, l'Ille-et-Vilaine est traversée par une vague de froid. Pour transporter le corps, Jérôme Gaillard a dû descendre deux étages, passer devant les baies vitrées des voisins avant de se rendre sur le seul parking accessible.

Le couvre-feu était en vigueur, ce qui a pu faciliter son opération ou au contraire la rendre encore plus visible. A-t-il agi seul comme il l'a déclaré ou a-t-il bénéficié de l'aide de complice(s) ? A-t-il dit toute la vérité sur la façon dont il a procédé ?

2. Quel est le rôle exact de ses parents ?

Les parents de Jérôme Gaillard "ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive" disent leurs avocats. Ce couple d'agriculteurs âgés de 72 et 75 ans n'a jamais eu de soucis avec la justice. Depuis samedi soir, ils dorment pourtant en prison et sont mis en examen pour tentative de meurtre et complicité de meurtre. La justice les soupçonne d'avoir aidé leur fils à tuer Magali Blandin en lui fournissant des alibis.

Selon le procureur de la République, ils ont été informés des intentions de Jérôme Gaillard dès l'automne et n'auraient rien dit. Pour Géraldine Tenier, l'avocate de la mère, si tel est le cas, rien ne peut leur être juridiquement reproché. "Le code pénal offre une immunité familiale lorsqu'un crime n'est pas dénoncé. Il n'y a pas selon moi de complot familial mais un conflit d'intérêt." Guillaume Chauvel défend le père de Jérôme Gaillard. Comme Géraldine Tenier, il ne comprend pas la précipitation avec laquelle la justice à placer le couple derrière les barreaux. "Tout cela a été motivé par le contexte médiatique de cette affaire. Je ne suis pas persuadé que dans un autre contexte ce choix aurait été retenu à ce stade de la procédure."

Il y a dix ans, le deuxième fils des parents de Jérôme Gaillard s'est suicidé. Ils seraient aujourd'hui très affaiblis et choqués par ce qu'il se passe. Les prochaines auditions devraient permettre de dire si ils ont aidé leur fils et si oui comment. Pourquoi auraient-ils choisi de le soutenir ? D'après nos informations, Magali n'avait pas de mauvaises relations avec ses beaux-parents.

3. Jérôme Gaillard est-il sincère sur ce qui l'a poussé à tuer ?

Jérôme Gaillard a dit qu'il avait tué sa femme parce qu'il n'avait pas supporté de la perdre. Son avocat, Jean-Guillaume Le Mintier a évoqué un "pilier" qui s'effondrait. A-t-il été sincère ? Selon nos informations, le couple gérait une société civile immobilière et vivait notamment des loyers perçus par la location de hangars. D'après les témoignages, le quadragénaire peut se montrer très possessif et colérique. N'aurait-il pas supporté l'idée de voir une partie de son patrimoine s'envoler ? Est-ce cela qui l'a poussé à commettre l'irréparable ? Il faudra peut-être attendre le procès pour le comprendre.

4. Quel a été le rôle précis des Géorgiens ?

Depuis plusieurs années, Jérôme Gaillard loue l'un de ses hangars, situé derrière sa maison, à des Géorgiens. "Je crois qu'il font de la mécanique sur des voitures," raconte un voisin. Samedi soir, l'un d'eux a lui aussi été placé en détention provisoire et mis en examen, soupçonné d'avoir détruit l'une des preuves du crime. Il s'agirait du véhicule qui a servi à transporter le corps de Magali Blandin.

Cet homme de 39 ans est aussi mis en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée. Au mois de novembre Jérôme Gaillard aurait proposé 20.000 euros à un groupe de Géorgiens pour tuer sa femme. Ce contrat n'aurait cependant pas été réalisé. La bande a enregistré un échange avec le mari de Magali Blandin et s'en est servie contre lui au moment de la disparition. Au total, trois hommes sont aujourd'hui en détention et une femme est placée sous contrôle judiciaire. Le groupe nie toute implication dans la disparition de Magali Blandin. Disent-ils la vérité ? Dans quel mesure, le voisin de Magali Blandin a-t-il collaboré avec Jérôme Gaillard ? Une autre pièce à placer dans le puzzle.