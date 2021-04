Meurtre de Magali Blandin : "Jérôme Gaillard a menti à tout le monde" déclare l'un des Géorgiens impliqués

Après la belle-mère et le voisin de Jérôme Gaillard, accusés d'être impliqués dans la mort de Magali Blandin, une nouvelle demande de remise en liberté a été examinée ce mardi 6 avril par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.

Un trentenaire déjà très connu de la justice

Giorgi Z., 31 ans a été placé en détention provisoire quelques jours avant les aveux du mari de la mère de famille. Il est aujourd'hui mis en examen pour tentative d’extorsion en bande organisée et meurtre en bande organisée. Déjà condamné à cinq reprises par la justice dans des affaires de vol ou de conduite sans assurance et sans permis, ce père de famille de deux enfants, sans emploi, a déjà connu la prison. Il aurait joué un rôle actif dans la tentative d'extorsion dont a été victime Jérôme Gaillard au début du mois de mars. Celle qui a conduit à l'interpellation de plusieurs membres de la communauté géorgienne.

A la mi-novembre, le mari de Magali Blandin serait entré en contact avec ce vieil ami afin de lui vendre du matériel. Au cours de la discussion, il lui aurait expliqué que son épouse était partie et qu'elle souhaitait divorcer. "Si il y a un problème il faut régler le problème" aurait alors déclaré le Géorgien. Il aurait alors évoqué la possibilité de faire appel à l'un de ses amis en Géorgie qui, en échange d'argent, pouvait débarrasser Jérôme Gaillard de son épouse.

Un acompte de 8.000 euros demandé avant Noël

Peu de temps avant Noël, Giorgi Z. aurait demandé un acompte de 8.000 euros. C'est à peu près au même moment que les parents de Jérôme Gaillard lui aurait remis la somme de 50.000 euros. La mort de Magali Blandin aurait alors été programmée au mois de janvier, mais Jérôme Gaillard aurait finalement décidé de renoncer. Giorgi Z. n'en reste pas là, il invente alors une histoire pour récupérer 20.000 euros que lui devait son ami. Deux virements sont effectués en janvier par Jérôme Gaillard.

Quelques jours après la disparition de Magali Blandin, deux lettres de menaces et une clé USB sont déposés dans la boîte aux lettres des beaux-parents. La clé contient trois enregistrements qui mettent en cause Jérôme Gaillard. Il est question du plan envisagé pour se débarrasser de sa compagne. Profitant de la disparition de Magali Blandin, Giorgi Z. aurait fait écrire ces lettres par sa compagne afin de récupérer le reste de l'argent que lui devait son ami. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré en garde à vue.

Une nuit, Jérôme Gaillard prend la voiture de ses parents, sans GPS ni téléphone et se rend à un rendez-vous avec un Géorgien. L'homme est décrit comme très agressif, il réitère ses menaces. Jérôme Gaillard aurait alors négocié un délai de deux semaines pour verser les 15.000 euros demandés par ses maîtres-chanteurs. Dans le délai, il se rend chez le juge d'instruction pour faire part de ses craintes. Le 14 mars, un rendez-vous est fixé dans le quartier Maurepas de Rennes. Les gendarmes sont présents et interpellent la petite bande. Ils sont mis en examen.

Le Géorgien conteste tout. Il dit ne pas avoir reçu d'acompte de la part de Jérôme Gaillard. Trois jours après avoir appris la disparition de Magali Blandin, il serait venu fouiller sa maison, à la recherche de l'épouse. Le 10 février, la veille de la mort de Magali Blandin, son téléphone a "borné" à Montfort-sur-Meu, où résidait la mère de famille. "Je suis venu conduire des gens qui ont commis un vol de carburant," a expliqué le Géorgien devant la juge de la chambre de l'instruction.

L'avocate générale a demandé son maintien en détention provisoire. "Ma famille et mes enfants sont ici, je ne vais pas fuir le pays. J'ai déjà été équipé d'un bracelet électronique par le passé, on m'a fait confiance et je n'ai pas fui," a lancé le jeune homme brun en chemise rose, jean et baskets blanches. "Il n'y a jamais eu de menaces de ma part, je ne comprends pas les faits qui me sont reprochés. Jérôme Gaillard a menti à tout le monde dans cette affaire !" La décision de sa remise en liberté sera connue ce jeudi 8 avril.