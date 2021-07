Meurtre de Magali Blandin : les demandes de remise en liberté des parents du suspect rejetées

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Rennes a rejeté ce vendredi 23 juillet les demandes de remise en liberté sous contrôle judiciaire des beaux-parents de Magali Blandin, tuée le 11 février dernier à Montfort-sur-Meu, après audience ce jeudi, apprend France Bleu Armorique auprès de l'avocat du père du suspect.

Deuxième demande pour le couple

Placés en détention provisoire depuis le 20 mars dernier, Jean et Monique Gaillard sont mis en examen pour complicité de meurtre par conjoint et complicité de tentative de meurtre par conjoint, après les aveux de leur fils Jérôme sur le meurtre de Magali Blandin.

Il s'agit de leurs deuxièmes demandes de remise en liberté rejetée depuis le début de l'affaire. Les motivations de la chambre d'instruction de Rennes seront connues ce mardi 27 juillet. L'avocat du père de Jérôme Gaillard, Olivier Chauvel, explique que son client a perdu beaucoup de poids et subit des conséquences psychologiques de cette incarcération depuis plus de six mois.