Meurtre de Magali Blandin : les parents du mari mis en examen et placés en détention provisoire

Le meurtre de Magali Blandin est "une affaire hors norme" a dit ce samedi 20 mars, le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, lors d'une conférence de presse. Son mari a avoué avoir tué sa compagne, dont il était séparé depuis le mois de septembre, en lui portant deux coups de batte de baseball. Son corps a été retrouvé enterré à Boisgervilly, à deux kilomètres de la maison familiale dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mars.

D'après le procureur de la République, ce projet criminel avait été réfléchi dès le mois de novembre. Le mari de Magali Blandin se serait même rapproché de membres de la communauté géorgienne afin de commanditer ce meurtre. Philippe Astruc a aussi révélé que les parents de Jérôme Gaillard, âgés de 72 et 75 ans, avaient été placés en garde à vue il y a quelques jours afin de comprendre quel avait été leur rôle dans ce projet.

Ce samedi soir, ils ont été placés en détention provisoire et mis en examen pour "tentative de meurtre par conjoint" et "complicité de meurtre par conjoint". Ils auraient été informés des intentions de leur fils dès l'automne. Le mari de Magali Gaillard a lui aussi été placé en détention pour "tentative de meurtre par conjoint" et "meurtre par conjoint".

Son voisin géorgien a de son côté été mis en examen pour "tentative d’extorsion en bande organisée en récidive légale" et "destruction de preuve d’un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Il a également été placé en détention.