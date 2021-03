Meurtre de Magali Blandin : "narcissique", "colérique", "sympathique", qui se cache derrière son mari ?

Un peu plus d'un mois après la disparition de Magali Blandin à Montfort-sur-Meu en Ille-et-Vilaine, son mari, Jérôme a avoué en garde à vue avoir tué sa compagne. Si certains décrivent un homme sympathique et discret, ceux qui l'ont côtoyé de près évoquent un mari colérique et narcissique.

Le corps de Magali Blandin a été retrouvé vendredi soir à Boisgervilly à l'ouest de Rennes et au sud de Montauban-de-Bretagne dans un secteur boisé. La mère de famille de quatre enfants, âgée de 42 ans avait disparu le 10 février dernier.

Son mari, Jérôme, 45 ans, a reconnu l'avoir tuée. Il a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre et placé en détention provisoire ce samedi 20 mars. Il aurait élaboré un projet criminel contre son épouse dès l'automne. Le couple était séparé depuis le mois de septembre. En garde à vue, Jérôme Gaillard aurait expliqué lui avoir porté deux coups de batte de baseball le 11 février sur le pas de sa porte à Montfort-sur-Meu.

Deux condamnations à son casier judiciaire

"Il a le passé d'un homme ordinaire," raconte son avocat Jean-Guillaume Le Mintier. Deux condamnations figurent pourtant à son casier judiciaire. Une première datant de 2005 selon le procureur de la République de Rennes et une seconde prononcée au début de l'année 2020 pour recel de vol.

L'un de ses voisins parle d'un homme aimable. "Il n'a jamais été désagréable." Gaëtan (prénom modifié) le croisait régulièrement. "C'est quelqu'un d'agréable, de poli et sympathique. Je ne l'ai jamais vu agressif avec ses enfants et d'ailleurs je les voyais très souvent avec lui. La dernière fois que j'ai discuté avec lui c'était il y a un mois au moment de la disparition de son épouse, il était très marqué du visage et il avait fondu," se souvient-t-il. Étonnant pour un homme plutôt athlétique et robuste.

Des envies de cinéma

Une amie du couple évoque un mari colérique, "narcissique" et "manipulateur", capable de hausser le ton facilement en cas de contrariété. "Il a tout vu et tout fait" dit-elle. "Magali obéissait." Jérôme Gaillard n'avait pas d'emploi. Il louait des hangars et retapait sa maison : un corps de ferme occupé il y a quelques années par ses parents, placés en détention provisoire eux aussi. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé leur fils dans son projet criminel.

Si certains disent que Jérôme Gaillard aimait la discrétion, d'autres affirment au contraire qu'il voulait attirer l'attention sur lui. Il y a quelques années, il a monté une société de production de films. "Il voulait percer dans le cinéma en tant que scénariste," raconte l'amie du couple. Le mauvais scénario qui se joue en ce moment n'est sûrement pas celui qu'il avait imaginé.