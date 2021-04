Meurtre de Magali Blandin : une cagnotte en ligne ouverte pour ses quatre enfants

Magali Blandin, tuée sous les coups de son mari en février dernier, a laissé quatre enfants âgés de 4, 7, 12 et 14 ans. Ses collègues de travail et ses parents ont souhaité lancer une cagnotte en ligne qui sera reversée aux enfants à leur majorité. Elle est gérée par une plateforme solidaire.

Le 11 février 2021, Magali Blandin, une éducatrice spécialisée de 42 ans, succombe aux coups donnés par son mari Jérome Gaillard, mis en examen et écroué. Ses quatre enfants, âgés de quatre, sept, 12 et 14 ans ont été placés séparément en famille d'accueil. Les collègues de travail de la mère de famille et ses parents souhaitaient mettre en place une cagnotte pour aider financièrement les quatre enfants.

"Ses collègues de la SEA 35, la Sauvegarde de l'enfant et de l'adulte en Ille-et-Vilaine, sont venus vers nous" explique Anne-Sophie Roturier, fondatrice de la Cagnotte des Proches, une plateforme solidaire de cagnottes en ligne qui met en avant son sérieux et son suivi des dossiers.

Un compte pour chaque enfant

La cagnotte a été lancée ces derniers jours. Un compte bancaire a été créé pour chacun des enfants où seront déposés les dons équitablement. Ils ne pourront en disposer qu'à leur majorité.

Parce que tu donnais tout pour les enfants, les élus du CSE de la SEA35 mettent en place modestement cette cagnotte pour tes enfants - message sur la plateforme la Cagnotte des Proches

POUR FAIRE UN DON : la cagnotte en hommage à Magali Blandin