Meurtre de Magali Blandin : son mari, Jérôme Gaillard, s'est suicidé en prison

Jérôme Gaillard, le mari de Magali Blandin, s'est suicidé dans la nuit de dimanche à lundi en prison, a appris France Bleu Armorique de source syndicale au sein de Force Ouvrière Pénitentiaire, confirmant une information du Parisien.

Cet homme de 45 ans, mis en examen et incarcéré pour avoir assassiné sa compagne, qui avait disparue en février dernier à Montfort-sur-Meu, près de Rennes, s'est pendu dans sa cellule. Le corps a été découvert vers 4h05 par les agents pénitentiaires, qui effectuaient une ronde des détenus particulièrement à risque, dans le Service médico-psychologique régional de la prison de Rennes-Vezin.

Jérôme Gaillard avait entamé une grève de la faim, selon son avocat

Contacté ce lundi midi, l'avocat de Jérôme Gaillard, Maitre Jean-Guillaume Le Mintier, indique avoir appris la nouvelle par la presse. "Les mots me manquent face à tant de gâchis. Jérôme Gaillard avait entamé une grève de la faim il y a 3 semaines pour livrer, disait il, son « dernier combat »", dit son avocat. "Nous avions délibérément fait le choix de ne pas communiquer sur ce combat personnel qui n'avait pas vocation à être porté sur la scène publique, et que Jérôme Gaillard avait décidé de mener seul, face, disait il, au refus de la justice et des services sociaux de réunir ses enfants, «sa raison de vivre » répétait il inlassablement, et de leur permettre de voir leur père dès lors qu'ils en exprimaient le souhait, car la privation de liberté est une chose, et la privation des liens familiaux en est une autre", poursuit Jean-Guillaume Le Mintier.

Maitre Le Mintier se souvient de la dernière fois qu'il a échangé avec son client. "Il pleurait face à ce champs de ruine qu'il laissait derrière lui et qu'il voulait tenter de réparer, en vain. Il a décidé de mettre fin à ses jours. Mes pensées vont, à ce moment précis, à ses quatre enfants, une nouvelle fois, injustement frappés par le drame et le deuil."

Jérôme Gaillard avait avoué en mars dernier avoir tué Magali Blandin, le 11 février au matin, avec une batte de baseball et avoir ensuite enterré le corps. Dans ce dossier, ses parents sont également mis en examen pour complicité et sont en détention provisoire. Devant le juge d'instruction, ils ont reconnu avoir été au courant du projet de leur fils. L'enquête avait aussi mis en évidence que Jérôme Gaillard avait tenté de faire appel à des Géorgiens pour assassiner sa femme, avant de passer lui même à l'acte.