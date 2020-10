Meurtre de Magnac-Laval en 2014, en Haute-Vienne : la "Division Cold Case" de la gendarmerie saisie

Le Procureur de la République de Limoges a annoncé ce mardi que la division "Cold Case" de la gendarmerie, nouvellement créée, est saisie pour enquêter sur le meurtre d'un veilleur de nuit, en février 2014, à Magnac-Laval.

Le 10 février 2014, le corps du veilleur du centre éducatif et de formation professionnelle de Magnac-Laval avait été découvert sans vie par un élève de l’établissement. Les examens médicaux avait mis en évidence de multiples plaies par arme blanche, dont l’une fatale au cou. Malgré les investigations, le ou les auteurs n'ont jamais été identifiés.

Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie a été saisi par le juge d’instruction en novembre 2019 et le dossier a été confié à une division particulière : la "division Cold Case" du pôle judiciaire de la gendarmerie basée à Pontoise, dont la création a été annoncée il y a seulement quelques jours.

Une unité spécialisée dans les affaires complexes et anciennes

Il s’agit d’une unité de recherches spécialisée dans les affaires non élucidées, "détenant une capacité d'expertise dans les domaines de l'analyse, de la criminalistique, des sciences du comportement et de l'investigation" indique le parquet de Limoges, qui précise qu'elle vient en renfort de la section de recherche de Limoges déjà saisie, et qu'elle va permettre l’apport d’un nouveau regard et d’autres méthodes de travail sur le dossier.

Ainsi, la communauté de brigade nautique de La Rochelle a été sollicitée afin de procéder à des investigations au fond d’un lac susceptible de contenir des éléments de preuve. Cette unité est composée de plongeurs spécialisés en recherches et constatations subaquatiques.

Plus généralement, indique le parquet Limoges, "_de nouvelles pistes sont en cours d’exploitation_, qu’il s’agisse d’analyses ADN sur des scellés, mais aussi de nouvelles vérifications".

La gendarmerie nationale avait annoncé vendredi dernier, le 9 octobre, la création de cette "Division Cold Case" (DCC) en son sein pour traiter "des dossiers criminels complexes hors norme".