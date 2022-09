Meurtre de Mamoudou Barry : la personnalité de l'accusé au cœur du procès

Quel adjectif utiliseriez-vous pour qualifier l'accusé demande le président du tribunal à sa petite amie à l'époque des faits. Après un moment de réflexion, la jeune femme d'une trentaine d'années, répond : "particulier. Mais pas dans le bon sens" ajoute-t-elle.

Il lui faisait "un peu peur". Il buvait "pas mal de vodka, fumait beaucoup de cannabis" décrit la conseillère en assurance qui fréquentait Damien Aktas depuis huit mois environ avant le meurtre de Mamadou Barry, le soir du 19 juillet 2019. C'est d'ailleurs la fin de leur relation à ce moment-là explique-t-elle. De savoir ce qu'il avait fait, "cela lui était insupportable".

Le soir des faits, Damien Aktas est venu chez elle. "Il m'a dit qu'il s'était battu. Qu'il s'était senti agressé, qu'il avait répondu. Il m'a montré sa main gonflée".

Ce n'est que deux jours plus tard en regardant les informations à la télévision que la jeune femme comprend réellement la gravité des faits. L'universitaire franco-guinéen de 31 ans, frappé, sous les yeux de sa femme, par un homme à un arrêt de bus, sa tête qui frappe violemment le sol, son décès d'un traumatisme crânien le lendemain, à l'hôpital.

Elle découvre ses informations. A ses côtés, celui qui est encore son petit ami lui dit : "c'est moi". Quelques minutes plus tard : "Tu crois que je devrais me dénoncer ?" Oui, lui répond-elle. Il change d'avis. "Oublie tout, on passe à autre chose" aurait-il conclut. Effrayée, la jeune femme attend le lendemain pour aller au commissariat. "Il me faisait un peu peur" même avant les faits confie-t-elle. Il buvait, fumait beaucoup de cannabis, s'énervait facilement. Une fois, il l'avait même fait tomber.

La schizophrénie

Mais elle ne savait rien de sa pathologie. Damien Aktas souffre de schizophrénie. "Petit il parlait tout le temps, c'était une pipelette". Et puis il s'est renfermé confie sa mère, une petite femme, un peu ronde, d'une cinquantaine d'années. Elle évoque d'abord la mort du petit frère de Damien quand ce dernier avait quatre ans et puis plus tard le divorce d'avec son mari. "Il a voulu fait le chef. Il a commencé à tapé ses petites sœurs".

A partir de là, les choses ont dégénéré jusqu'à ce que le diagnostique tombe : la schizophrénie. "J'ai perdu mon deuxième fils". Un fils qu'elle fait placer sous curatelle renforcée, qui prend ses traitements pendant plusieurs années, passe un CAP maçonnerie, puis décide d'arrêter ses soins quand la contrainte est levée.

"Moi je ne lui ouvrais plus la porte" lâche sa mère. "Il était menaçant. Sa maladie me faisait peur".

Son ex-compagne non plus ne veut plus le voir et refuse qu'il voit leur fils. Elle n'est pas là pour témoigner, mais la mère de l'accusé le dit. Le dossier dit aussi qu'elle a porté plainte contre lui pour violences.

Quant à lui, le traitement qu'il prend aujourd'hui (il est interné depuis les faits en hôpital psychiatrique en service de soins pour malades difficiles) le rend amorphe. C'est un homme éteint, le regard vide, un peu hagard qui répond laborieusement, la bouche pâteuse, aux questions du président du tribunal.

On comprend quand même qu'il tient à s'excuser et qu'il sait qu'il est là pour un meurtre. L'heure n'est pas encore à son interrogatoire sur les faits. Il s'expliquera, ou tentera de le faire plus tard.

En attendant, ce sont les témoins qui le font. Sa curatrice, une femme visiblement déstabilisée par les questions affirme avoir prévenu l'hôpital plusieurs fois de l'état de santé dégradé de son protégé. Mais ce n'est pas sa responsabilité de décider d'une hospitalisation se défend-elle. "Je n'imaginais pas qu'il puisse être dangereux pour les autres" lâche-t-elle alors qu'elle même était souvent victime de menaces et concède qu'elle évitait de voir ces dernières années, se contentant du téléphone.

La violences des faits

C'est un homme agité que décrivent les témoins qui se succèdent à la barre. "Il tournait en rond, il était agité" explique le premier témoin. Un jeune père de famille qui est arrivé sur les lieux après la chute de Mamoudou Barry. "Je fumais une cigarette sur mon balcon quand j'ai vu un homme tomber. Sa tête a claqué sur le sol". c'est ce bruit qui l'a décidé à intervenir. Il a exercé un poing de compression sur l'arrière son crâne qui saignait beaucoup après l'avoir mis en position latérale de sécurité.

L'agresseur était toujours là. Il aurait lancé "ferme ta gueule" à l'épouse de Mamoudou Barry. Il l'a entendu aussi dire "sale négro de sa race, il a cherché, il a trouvé" a-t-il dit aux enquêteurs lors de l'audition.

La question du racisme

D'autres témoins n'ont pas entendu ces insultes racistes ou ne sont pas formels. Une dame affirme avoir entendu avant les faits, lorsque Mamoudou Barry était passé en voiture devant l'arrêt de bus, avant de se stationner, le jeune homme lui lancer "sale noir" . Mais pas après. "Après, il parlait tout seul". Damien Aktas est aussi poursuivi pour ces insultes racistes, qui constituent une circonstance aggravante.

Mais d'après sa petite amie de l'époque ou ses parents, le jeune homme n'était pas raciste. En tout cas, il n'était pas connu pour tenir de tels propos. Difficile aussi de dire avec certitude s'il avait bu ou pris des drogues ce jour-là.

Ce qui ne fait pas débat en revanche, c'est la manière dont Damien Aktas est parti. "Tranquillement" on répété plusieurs témoins. En marchant, pas en courant. Il n'aurait donc pas pris la fuite. Il serait simplement parti, en continuant de se parler à lui-même.

Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.