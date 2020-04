Meurtre de Mamoudou Barry près de Rouen : le suspect mis en examen

Six mois après le meurtre de Mamoudou Barry à Canteleu, près de Rouen, son agresseur, Damien Aktas, 30 ans, a été mis en examen le 30 janvier dernier pour "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Une information révélée par le journal Le Parisien.

Dans cette affaire, la justice a également retenu le caractère raciste de l'agression. Pour l'avocat de la famille de Mamoudou Barry, Maître Antoine Vey, c'est une bonne chose. Contacté par France Bleu Normandie, il souligne que "au moment où il a frappé à mort Monsieur Barry, Damien Aktas a proféré des insultes à caractère raciste, ce qu'il n'a d'ailleurs pas nié lors de son audition".

Mamoudou Barry, jeune universitaire rouennais de 31 ans, avait été battu à mort le 19 juillet dernier devant un abri de bus à Canteleu, près de Rouen. Une agression qui avait suscité une vive émotion.

Identifié grâce aux images de vidéosurveillance, Damien Aktas avait été interné pour troubles psychiatriques.

L'enquête devra déterminer s'il est responsable pénalement et s'il pourra ou non être jugé devant une cour d'assises. Toujours selon Maître Vay, la question se pose. Il souligne que le mis en examen "dit qu'il était bien et conscient au moment des faits et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales qui n'ont jamais retenu l'abolition du discernement".