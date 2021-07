Meurtre de Maxime à Rouen : le principal suspect mis en examen pour homicide volontaire

Un jeune homme âgé de 27 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après le meurtre de Maxime, dont le corps a été retrouvé dans le hall d'un immeuble de Rouen, ce lundi. Il a reconnu en garde à vue lui avoir porté plusieurs coups de couteau et a avancé un mobile affectif.

Après deux jours d'interrogatoires, les enquêteurs y voient désormais un peu plus clair sur ce qu'il s'est passé au premier étage de cet immeuble situé au 84 de la rue Jeanne-d'Arc, dans le centre-ville de Rouen. Ce jeudi, le principal suspect après le meurtre de Maxime a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un proche de la victime, âgé de 27 ans, et dont le casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation.

Plusieurs coups de couteau

Ce lundi, après la découverte du corps ensanglanté de Maxime dans le hall de l'immeuble, les premières constatations avaient fait apparaître des traces de lutte dans l'appartement du commercial de 25 ans, au premier étage. Mais lors de sa garde à vue, le suspect a également reconnu "avoir porté plusieurs coups de couteau d'abord dans l'appartement puis dans le hall", écrit le procureur de la République de Rouen, Pascal Prache, dans un communiqué.

L'autopsie réalisée ce mercredi sur le corps de Maxime a mis en évidence "plusieurs plaies par arme blanche, certaines ayant causé directement le décès", poursuit le communiqué.

Un "mobile affectif"

Pour expliquer cette altercation (cette "colère soudaine" selon une source policière), le jeune homme mis en examen a également avancé, en garde à vue, un "mobile affectif", selon les mots du procureur. Selon la même source policière, le mis en cause a expliqué en garde à vue qu'il avait des sentiments pour la victime, qui l'a éconduit.

"Les investigations doivent se poursuivre dans le cadre de l'information judiciaire pour préciser le contexte des faits et leur déroulement", conclut le communiqué du procureur.