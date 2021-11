Meurtre de Mireille Knoll : Yacine Mihoub condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Le meurtre avait engendré une vague d'indignation contre l'antisémitisme. Yacine Mihoub a été condamné mercredi par la cour d'assises de Paris à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre de Mireille Knoll, en mars 2018. Son co-accusé Alex Carrimbacus a été acquitté pour le meurtre de cette vieille dame juive de 85 ans mais a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté de deux tiers pour le vol de la victime. Le caractère antisémite du meurtre et du vol a été retenu par la cour d'assises.

Un corps lardé de 11 coups de couteau et en partie brûlé

Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, atteinte de la maladie de Parkinson et qui ne peut se déplacer seule, est chez elle dans son appartement modeste du XIe arrondissement de la capitale. Yacine Mihoub, le fils de sa voisine qu'elle connaît depuis qu'il est enfant et a en affection, passe lui rendre visite après sa récente sortie de prison. Il boit du Porto, se ressert, et discute avec la vieille dame. Vers 18h30, les pompiers sont alertés d'un incendie dans l'immeuble. Le corps de Mireille Knoll est découvert en travers de son lit médicalisé, jambes ballantes, lardé de 11 coups de couteaux et en partie carbonisé.

Depuis le début du procès, les deux accusés se sont renvoyé la responsabilité du meurtre, à grand renfort de "mensonges" dénoncés par les parties civiles.

Les jurés suivent les réquisitions

Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général en ce qui concerne le principal accusé, Yacine Mihoub. M. Mihoub est "le responsable unique du meurtre particulièrement sauvage de Mme Knoll" et ses manifestations d'antisémitisme sont "nombreuses", avait déclaré l'avocat général lors du procès ce mardi. Il a agi ainsi "parce qu'elle était en état de vulnérabilité", et ce dans "un contexte d'antisémitisme", avait-t-il ajouté.

En revanche le second, Alex Carrimbacus est condamné à une peine plus "légère" de 15 ans de prison contre 18 ans requis par l'avocat général ce mardi. M. Carrimbacus n'est "ni complice, ni coauteur du meurtre" mais par "contamination", son caractère antisémite "lui est également imputable", avait déclaré l'avocat général lors du procès ce mardi.