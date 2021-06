Meurtre de Notre-Dame-de-Riez : le parquet évoque « un déchaînement de violences »

La maison où vivaient les deux victimes et leur fils

Une information judiciaire a été ouverte ce mardi, suite au meurtre d’un couple de septuagénaires, ce week-end, dans leur maison de Notre-Dame-de-Riez. Elle a été ouverte pour meurtres sur ascendants et acte de torture et de barbarie sur ascendants. Le suspect est le fils des victimes. Il a reconnu les faits et devait être mis en examen dans la soirée puis placé en détention.

Une violence que le suspect ne parvient pas a expliquer

L’homme, âgé de 37 ans, a avoué dès son interpellation par les gendarmes, sur les lieux mêmes du drame, le dimanche matin. C'est ce qu'indique la procureure de la république de la Roche-sur-Yon, Emmanuelle Lepissier. Il a aussi spontanément reconnu un « déchaînement de violences ». Tout serait parti d'une dispute pour un motif futile. L'alcool ne serait pas en cause. Le suspect indique lui-même avoir porté de nombreux coups très violents à ses parents, âgés de 70 et 74 ans, en utilisant une béquille.

A priori, les relations entre le couple et cet homme, qui vivait dans un mobil-home au fond du jardin, n'étaient pas toujours au beau fixe, mais il n'y avait jamais eu jusque-là, de violences physiques. Le suspect n'était pas connu pour des faits de cette nature. Pendant son audition, il n’a pas pu expliquer ce qui l'a réellement poussé à commettre de tels actes. D'après les enquêteurs, il dit regretter, mais manifeste une certaine froideur.