Meurtre de Nyons : des éléments de l'enquête mettent en cause le fils de la victime

Placé en garde à vue ce samedi 17 septembre au petit matin, le fils de l'homme retrouvé mort dans sa maison à Nyons est toujours auditionné ce dimanche. Les militaires de la brigade de recherches de Nyons sont chargés de cette enquête qui est criminelle au regard des premières conclusions de l'autopsie. Elle avait relevé des lésions mortelles sur le corps sans vie du sexagénaire.

Le fils de la victime est désormais officiellement suspecté. Selon le procureur de la Drôme, les investigations menées en parallèle de la recherche de Pierre Aubert et durant le début de sa garde à vue renforcent un faisceau d'indices qui le mettent en cause. Les premières explications de Pierre Aubert "sont parfois confuses ou empreintes de raisonnements étranges pour se disculper". Toutefois, selon Laurent de Caigny Procureur de la République rien dans les réponses du fils de la victime ne contredit sa mise en cause. Il conteste pour l'instant son implication.

Sa garde à vue est prolongée par le parquet de la Drôme pour continuer à l'interroger et vérifier certains points de ses déclarations.

Les enquêteurs veulent approfondir leur connaissance autour de la personnalité du trentenaire. Pour cela ils vont recueillir des témoignages de ses proches. Ils s'intéressent aux désaccords que ce dernier pouvait avoir avec les membres de sa famille. Pierre Aubert estime avoir été pris à partie par certains membres de sa famille, voire, selon lui, menacé.

Cette affaire criminelle semble de plus en plus être un drame familial liée à la personnalité troublée de Pierre Aubert selon le parquet.