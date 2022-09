Le Drômois de 33 ans suspecté d'avoir tué son père et d'avoir incendié la maison familiale jeudi dernier a été mis en examen pour homicide volontaire sur ascendant ce lundi. Il a été incarcéré provisoirement.

Meurtre de Nyons : le fils de la victime mis en examen et incarcéré

Le silence. C'est le choix qu'a fait Pierre Aubert présenté ce lundi matin au juge d'instruction chargé de l'affaire du meurtre de Nyons. L'homme âgé de 33 ans a choisi de se taire. Comme il avait nié en garde à vue son implication dans la mort de son père jeudi matin et dans l'incendie volontaire qui a suivi. Au vu des éléments de l'enquête, le juge d'instruction l'a mis en examen pour homicide volontaire sur ascendant et destruction par moyen dangereux pour autrui. Devant le juge des libertés et de la détention, il a demandé un délai pour préparer sa défense. Il a été envoyé en prison jusqu'à jeudi, jour où se tiendra le débat sur sa détention provisoire.

Discours de persécution

Le meurtre serait lié à un conflit familial. Au cours de sa garde à vue, le trentenaire s'est réfugié "dans un discours parfois étrange de persécution" indique le procureur de la République qui souligne que le suspect a "fait preuve de méthode et de dissimulation dans le déroulé de sa fuite". Pierre Aubert s'est en effet enfui juste après l'incendie jeudi en cours de matinée. Il n'a été retrouvé que 48 heures plus tard, à une soixantaine de kilomètres de chez lui, à Saint-Just-d'Ardèche.