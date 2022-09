Meurtre de Nyons : le fils de la victime retrouvé en Ardèche est placé en garde à vue

Près de 48 heures après sa disparition, l'homme recherché par les gendarmes a été retrouvé à la limite entre Saint-Marcel-d'Ardèche et Saint-Just-d'Ardèche tôt ce matin. L'opération menée grâce à l'appui du groupement de gendarmerie de l'Ardèche s'est déroulée dans le calme, l'homme n'a pas opposé de résistance. Il a été placé en garde à vue et remis aux gendarmes de la brigade des recherches de Nyons.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il avait pris la fuite après l'incendie de la maison de son père jeudi matin à Nyons dans la Drôme, alors que le corps sans vie du sexagénaire venait d'être découvert dans les décombres. Depuis, l'autopsie a confirmé qu'il s'agissait d'un meurtre et que l'homme avait été tué avant l'incendie. Il existait des tensions au sein de la famille.

Le fils, âgé de 33 ans et présenté comme fragile et instable, n'était pas officiellement suspecté du meurtre hier. "Ses explications ou déclarations prennent une importance capitale pour cette enquête criminelle" précisait simplement le Procureur de la République hier soir. Un appel à témoins avait été lancé et un vaste dispositif de recherches était en place.